 بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس

تقدمت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، بطلب ربما الأول من نوعه لحاكم ولاية تكساس الأمريكية.

وناشدت النجمة العالمية، جريج أبوت، حاكم ولاية تكساس الأمريكية، باستخدام سلطته لعرقلة إعدام سجين من المنتظر أن يتم إعدامه الشهر المقبل.

ونشرت كيم كارداشيان تغريدات عدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أمس السبت، بهدف الحيلولة دون إعدام السجين، رودني ريد، والمقرر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

PLEASE @GovAbbott How can you execute a man when since his trial, substantial evidence that would exonerate Rodney Reed has come forward and even implicates the other person of interest. I URGE YOU TO DO THE RIGHT THING. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 19, 2019

وقالت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان:

أرجوك أيها الحاكم أبوت [حكام ولاية تكساس] كيف يمكنك إعدام رجل، في الوقت الذي تظهر فيه أدلة دامغة تبرئ رودني ريد، بل إنها تدين الشخص الآخر المتورط في الحادث. أنا أحثك على أن تفعل الشيء الصحيح.

وتعليقا على خطوة كارداشيان، ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أمس السبت، أن كارداشيان تقدمت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بطلب العفو عن رودني ريد، وهو أسمر البشرة، والذي أدين بخطف واغتصاب وخنق، ستايسي ستايتس، ذات البشرة البيضاء، البالغة من العمر 19 عاما، في ولاية تكساس، في عام 1996.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريد طوال محاكمته كان مصرا على أنه بريء، وكذلك عائلة ستايتس، التي تشتبه في ارتكاب خطيب الفتاة السابق ضابط الشرطة جيمي لويس فينيل جونيور، الجريمة.