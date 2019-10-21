حسام البدري يعلق على صور محمد صلاح مع عارضة الأزياء ويكشف موعد عودته للمنتخب

واستفسر حسام البدري خلال محادثة هاتفية مع محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين.
أكد صلاح للبدري، أنه سيكون في تدريبات ليفربول غدا، وأنه ربما يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في الدوري.
🔴 البدرى يطمئن علي صلاح بعد غيابه عن لقاء ليفربول .....🇪🇬 #efa #efasocial pic.twitter.com/gknCBy8fdK— EFA.eg (@EFA) October 20, 2019
وكان البدري أول من استشعر حاجة صلاح للحصول على راحة سلبية وهو ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق الذي تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف، تفاديا لعدم تفاقم إصابته.
وأوضح حسام البدري، أن تصوير محمد صلاح لأحد الإعلانات رفقة عارضة أزياء برازيلية يعد أمرا شخصيا وعملا خاصا، لا دخل لجهاز المنتخب المصري به.
وكشف مدرب الفراعنة تفاصيل، معسكر منتخب مصر المقبل والذي سيواجه فيه منتخبى كينيا وجزر القمر، قائلا "تجمع المنتخب سيكون يوم 28 أكتوبر بعد ختام مباريات الجولة الخامسة من الدورى المصرى والتجمع على فترات سيكون بسبب ارتباط لاعبى الإسماعيلى بمباراة في شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى تأخر انضمام المحترفين.
وأكد البدري، أن محمد صلاح سيتواجد خلال معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.
#محمد_صلاح خلف الكواليس 😍— Hadaf360.com (@hadaf360) October 12, 2019
مع عارضة الأزياء ايزابيل غولارت ( حبيبة الحارس الألماني كيفين تراب 😃)#ليفربول
pic.twitter.com/iKW0gpoVyM
ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021"، بعد أن أوقعت القرعة المنتخب في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)