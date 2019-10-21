حسام البدري يعلق على صور محمد صلاح مع عارضة الأزياء ويكشف موعد عودته للمنتخب

اطمأن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، على إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد يوم الأحد في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واستفسر حسام البدري خلال محادثة هاتفية مع محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين.

أكد صلاح للبدري، أنه سيكون في تدريبات ليفربول غدا، وأنه ربما يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في الدوري.

وكان البدري أول من استشعر حاجة صلاح للحصول على راحة سلبية وهو ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق الذي تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف، تفاديا لعدم تفاقم إصابته.

وأوضح حسام البدري، أن تصوير محمد صلاح لأحد الإعلانات رفقة عارضة أزياء برازيلية يعد أمرا شخصيا وعملا خاصا، لا دخل لجهاز المنتخب المصري به.

وكشف مدرب الفراعنة تفاصيل، معسكر منتخب مصر المقبل والذي سيواجه فيه منتخبى كينيا وجزر القمر، قائلا "تجمع المنتخب سيكون يوم 28 أكتوبر بعد ختام مباريات الجولة الخامسة من الدورى المصرى والتجمع على فترات سيكون بسبب ارتباط لاعبى الإسماعيلى بمباراة في شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى تأخر انضمام المحترفين.

وأكد البدري، أن محمد صلاح سيتواجد خلال معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

#محمد_صلاح خلف الكواليس 😍

مع عارضة الأزياء ايزابيل غولارت ( حبيبة الحارس الألماني كيفين تراب 😃)#ليفربول



pic.twitter.com/iKW0gpoVyM — Hadaf360.com (@hadaf360) October 12, 2019

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021"، بعد أن أوقعت القرعة المنتخب في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.