الأمير هاري لا يخشى "اللعبة" التي قتلت أمه الأميرة ديانا

قال الأمير البريطاني هاري، إن ذكرى أمه الراحلة الأميرة ديانا ما زالت حية جدا في وجدانه بعد أكثر من 20 عاما على موتها، وإنه لن يتم دفعه "للقيام بلعبة" مع وسائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء موتها.

وأصبحت الأميرة ديانا إحدى أشهر النساء على كوكب الأرض بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها للأسرة الملكية البريطانية، وقد لقت حتفها في حادث سيارة في 1997 بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس، وفقا لرويترز.

لعبة قتلت الأميرة ديانا

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقامت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري دعوى قضائية ضد صحيفة ردا على ما وصفه الزوجان "بتنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية.

In a new interview filmed during the Duke and Duchess of Sussex's Africa trip, Prince Harry gets emotional while discussing the death of his mother, Princess Diana. https://t.co/JO30PTKisJ — HuffPost (@HuffPost) October 18, 2019

وقال الأمير هاري في ذلك الوقت، إن طريقة معاملة الصحافة لميجان يذكره بأسلوب تعاملها مع أمه. وأضاف الأمير هاري لمحطة (إي.تي.في) في مقابلة تم تصويرها خلال جولة في أفريقيا في وقت سابق من الشهر الجاري وبٌثت يوم الأحد، "كل شيء مرت به وما حدث لها أتذكره بشكل لا يمكن وصفه كل يوم وهذا لا يعني أنني مصاب بالبارانويا. هذا فقط لأ نني لا أريد تكرار الماضي"، وفقا لموقع "نيوز ويك" الأمريكي.

وأضاف "لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي".

ويقاضي الأمير هاري أيضا ناشري صحيفة "صن" المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة "ديلي ميرور" بسبب ادعاءات باختراق هاتفه.

Prince Harry Talks About Late Mom Princess Diana in a Rare Interview (Video) (via @JustJared) https://t.co/Sgjfbip1Mx — TMZ (@TMZ) October 20, 2019

ووصف الأمير هاري ما حدث لأمه بأنه "جرح متقيح"، وقال "في كل مرة أرى فيها كاميرا وكل مرة أسمع فيها صوت التقاط الصور وكل مرة أري فيها وميض الكاميرا أعود بذاكرتي مباشرة للوراء"، وفقا لموقع "هاف بوست" الأمريكي.

خلاف مع أخيه الأكبر

وسئل الأمير هاري عن تقارير صحفية أشارت إلى وجود خلاف مع أخيه الأكبر الأمير وليام فقال "أمور لا بد وأن تحدث"، في إطار الدور والضغوط التي تتعرض لها الأسرة.

وأضاف،

"سنظل أخين. إننا بالتأكيد نسير على طريقين مختلفين في الوقت الحالي، ولكن سأظل موجودا معه وكما أعرف سيظل هو موجودا بالنسبة لي".

وتابع، "كأخين تكون هناك أيام حلوة وأيام مرة".

وتتعلق الدعوى القضائية التي رفعتها ميغان ضد صحيفة "ذا ميل أون صنداي" بنشر رسالة خاصة قال محامو ميغان إنه غير قانوني وجزء من "حملة من تلك المجموعة الإعلامية لنشر روايات كاذبة ومهينة بشكل متعمد عنها".