بالفيديو... وائل جسار يتصرف بعفوية في تظاهرات لبنان

ظهر المغني اللبناني وائل جسار في إحدى التظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان، حيث وثق مقطع فيديو يعكس تصرف جسار بعفوية.

وقالت صحيفة "النهار"، إن زوجة جسار، ميراي، هي من وثّقت لحظة ظهر فيها جسار يؤدي الدبكة على وقع أغنية الفنان عاصي الحلاني "بيكفي إنك لبناني"، وأرفقت ميراي الفيديو بتعليق: "وهاي أحلى دبكة مع أحلى ثوّار".

View this post on Instagram و هـاي احلى دبكة مع اهـلى ثوار 🇱🇧❤️ A post shared by Mireille Jassar (@mireillejassar) on Oct 20, 2019 at 4:59am PDT

يذكر أن العديد من الفنانين اللبنانيين حرصوا على المشاركة في التظاهرات الشعبية الرافضة لسياسة الضرائب في لبنان، سواء بالنزول إلى الميادين أو الاكتفاء بالتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم النجمتان نادين الراسي ونادين نجيم، اللتان حرصتا على النزول للميادين والمشاركة مع المواطنين بشكل كبير في التظاهرات.

وعلى ذات الصعيد، حرص نجوم مثل كارول سماحة وراغب علامة وإليسا ونانسي عجرم، على المشاركة بالتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد لبنان حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني في بيان: "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".