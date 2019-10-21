مصر... خبير يكشف عن انخفاض مرتقب في أسعار السيارات

أفاد حسين مصطفى، أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق في مصر وخبير السيارات، بأن هناك عدة عوامل من شأنها خفض أسعار السيارات خاصة من طراز 2019.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن أسعار السيارات تشهد مع اقتراب حلول 2020 انخفاضا، خاصة في الربع الأخير من العام، وتقديم العديد من العروض على طرازات عام 2019.

وصرح مصطفى بأن هناك العديد من العوامل المؤدية لانخفاض أسعار السيارات خلال تلك الفترة، من أهمها العروض على سيارات طراز 2019 نتيجة استيراد الطرازات الجديدة.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار العملة له تأثير قوي أيضاً على انخفاض أسعار السيارات، متابعا: "كلما ارتفعت العملة، ارتفعت أسعار السيارات والعكس"، كما أن وجود العديد من الاتفاقيات التي ألغت الجمارك على السيارات الأوروبية.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات تدفع شركات السيارات الأخرى مثل الكورية واليابانية التي يوجد عليها جمارك إلى تخفيض أسعارها للمنافسة في السوق السيارات الأوروبية التي تجد ثقة كبيرة لدى المستهلكين.