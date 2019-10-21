دول عربية تعمل بالتوقيت الشتوي من الأسبوع المقبل... تعرف عليها

أعلنت عدد من الدول العربية عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الأسبوع المقبل، بحيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في سوريا من صباح يوم الجمعة المقبل الموافق الـ25 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بدمشق.

أما في فلسطين، فسيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من فجر يوم الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في تمام الساعة الثانية فجرا.

وفي تمام الساعة الواحدة سيتم تأخير عقارب الساعة في الأردن ستين دقيقة اعتبارا من آخر يوم جمعة من شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.

وفي لبنان أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية مذكرة حدد فيها انتهاء الدوام الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي ابتداء من ليل 26-27 تشرين الأول 2019، وبوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 26-27 تشرين الأول 2019.

وتغيير التوقيت الشتوي والصيفي هو إجراء روتيني يتم مرتين كل عام الأولى مطلع الصيف والثانية مطلع الشتاء.

ونشأت الفكرة من قبل الفلكي البريطاني جورج هادسون عام 1895، وكان أول دول طبقت هذا الإجراء هي ألمانيا والنمسا ربيع عام 1916، وتقسم الكرة الأرضية طولي من القطب إلى القطب إلى خطوط طول عددها 180 خطا شرقا بالنسبة إلى خط غرينتش و180 خطا غربه، ليلتقي الاتجاهان في خط التوقيت الدولي المقابل لخط غرينتش من الناحية الأخرى للكرة الأرضية، ويُعد خط التوقيت الدولي الحد الفاصل بين اليوم وأمس، فمن هناك يبدأ كل يوم جديد. وأول مناطق اليابسة التي تشرق عليها الشمس جزر فيجي في المحيط الهادي.