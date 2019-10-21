"الزواج الأخضر"... مبادرة اجتماعية بيئية في الأردن

أعلن في الأردن عن مبادرة جديدة تحمل اسم "الزواج الأخضر" تدعو الأشخاص الراغبين في الزواج الانخراط بدورة بهدف تدريبهم على سبل تخفف الآثار السلبية للزواج على البيئية.

وتدعو المبادرة في الدورة التي تقيمها إلى استخدام بدائل صديقة للبيئة أثناء التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف، كالدعوات والزهور واللباس وغيرها، بحسب "سما الأردن".

ويشهد معدل العنوسة في الأردن ارتفاع مستمر، بحسب الأرقام الرسمية المسجلة منذ عام 1979 وحتى الآن، بسبب العوامل الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية التي ضاعفت (15 مرة) عدد الفتيات اللواتي تجاوزت أعمارهن الثلاثين ولم يسبق لهن الزواج في العقود الأربعة الأخيرة.

وبحسب كتاب "الأردن بالأرقام" الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة عام 2016 إلى أن متوسط سن الزواج للذكور ارتفع من 26 عاماً سنة 1979 الى 31.3 عاماً سنة 2016، فيما زاد متوسط العمر وقت الزواج للإناث من 21.1 عاماً سنة 1979 الى 26.9 عاماً سنة 2016.