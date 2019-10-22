"بدأت بالمليارات"... القصة الكاملة لمحاولة محمد بن سلمان شراء مانشستر يونايتد

سيطرت أنباء وشائعات رغبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يوناتيد على عناوين الصحف العالمية والعربية منذ أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي.

وتسيطر عائلة غلايزر الأمريكية على ملكية نادي مانشستر يونايتد، بعدما حصلوا عليه بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني عام 2005.



ويحتل مانشستر يونايتد، الذي يعد من أغنى الأندية في العالم، المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 9 نقاط.

أصل القصة

بدأت الصحف الإنجليزية حديثها عن نية ولي العهد السيطرة عى ملعب أولد ترافورد، الخميس 15 أكتوبر /تشرين الأول 2018، حيث أكدت أن الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية تستهدف شراء نادي مانشستر يونايتد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، قيل وقتها، إن الصفقة ستكلف العائلة المالكة في السعودية أربعة مليارات جنيه إسترليني، لصالح الملاك الأمريكيين الحاليين للنادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثروة العائلة المالكة في السعودية تقدر بنحو 850 مليار جنيه إسترليني، وتأتي خطوة شراء يونايتد بهدف تنويع اقتصاد السعودية مستقبلا بعيدا عن النفط.

التقارير الصحفية استندت في ما تشير إليه إلى رغبة ولي عهد الممكلة محمد بن سلمان بأن يكون مثل مجموعة من الشخصيات العربية التي تستحوذ على أندية عالمية، فغريم اليونايتد، مانشستر سيتي تعود ملكيته للإماراتي الشيخ منصور بن زايد، فيما يترأس القطري ناصر الخليفي مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

الاتحاد السعودي يغرد

شارك رئيس مجلس إدارة مانشستر يونايتد، أفرام غليزر، في المنتدى الاقتصادي "Misk Global" في السعودية يوم 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، والتقى خلال زيارته للمملكة، مجموعة من المسؤولين السعوديين، منهم قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمع قصي الفواز مع جليزر وريتشارد أرنولد.

📄| رئيس الاتحاد السعودي يلتقي رئيس مانشستر يونايتد والمدير الإداري للنادي pic.twitter.com/9uCA2dkIjd — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 15, 2018

ووفقا للخبر الصحفي الذي نشره الاتحاد السعودي، تقدم أفي غليزر وريتشارد أرنولد بالتهنئة إلى فواز القصي، بمناسبة تزكيته برئاسة الاتحاد.

واستعرض الفواز مع غليزر وأرنولد – وقتها - عددا من الموضوعات المتعلقة بكرة القدم وسبل التعاون فيها، وتطويرها بما يخدم مصالح الاتحاد السعودي ونادي مانشستر يونايتد.

تلك المشاركة جعلت وسائل الإعلام العالمية،تتحدث عن قرب استحواذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على نادي "الشياطين الحمر"، بحسب موقع جول في نسخته العربية.

وتوقعت وسائل الإعلام أن تتجاوز قيمة الصفقة 3 مليارات يورو في حال إتمامها.

رد رسمي

تلك الأنباء ردت عليها السعودية ببيان رسمي، في نفس اليوم، حيث نفى صندوق الاستثمارات العامة في الممكلة ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطالبا في ذات الوقت عدم الترويج لمثل هذه الأخبار المغلوطة، وفق ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

أنباء عن عرض خرافي من ولي العهد لضم النادي

مرة أخرى قالت تقارير صحفية بريطانية، السبت 16 فبراير / شباط، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يخطط لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ خرافي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن محمد بن سلمان تقدم بعرض للاستحواذ على مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار أمريكي)، حتى يصبح المالك الجديد للنادي الإنجليزي بحلول الموسم الجديد.

Saudi royal worth £850 billion eyeing huge takeover bid for Manchester United https://t.co/fw2B375ZLO pic.twitter.com/ojKGYJhJgR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 16, 2019

السعودية ترد رسميا مرة أخرى عى تلك الشائعات

رد وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، الأحد 17 فبراير / شباط، على أنباء رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شراء نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.

وقال الشبانة في تغريدة عبر "تويتر"، إن "‏الأنباء التي زعمت عن رغبة الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماماط.

الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

وأضاف: "فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)؛ لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

مانشستر يونايتد يحسم الجدل

مرة ثالثة أثيرت المسألة في الصحف الإنجليزية لتؤكد وسائل إعلامية بريطانية، الإثنين 21 أكتوبر / تشرين الأول، نقلا عن إدوارد غاريث، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، قوله عن عرض بن سلمان: "بناء على ما أراه، فإن عائلة غلايزر (مالكة النادي) موجودة في النادي على المدى الطويل، توجد عروض لشراء النادي من عدة جهات، لكن لا توجد أي مناقشات حول سعر النادي أو شيء من هذا القبيل"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.