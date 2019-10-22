مصر... نقيب الموسيقيين يرد على اقتحام مطرب مهرجانات للنقابة وتهديده بـ"الثورة"

شن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، هجوما حادا على مغني المهرجانات حمو بيكا، بعد تهديده نقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة فيها قانون وقضاة محترمون ونائب عام مثال ونموذج للحق، وما قام به حمو بيكا بلطجة، وهو لا يصلح للغناء.

أضاف شاكر: "نحن موجودون ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشويه الفن المصري".

يذكر أن بيكا اقتحم مقر نقابة الموسيقيين، وتعدى على الموظفين في أثناء تأدية عملهم بسبب رفضهم منحه تصاريح لإقامة حفلاته الغنائية.

وقال بيكا داخل النقابة: "هنا المهن الموسيقية بتمنع اللي بيغني وكل واحد بقوله عايز أدخل النقابة بيقولي عايز 300 ألف وأنا عايز أعرف النقابة هنا مين اللي بيمثلها والناس دي بتمنعنا ليه من شغلنا وأنا مستعد اتحبس والمرة اللي جاية احنا هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر وكل جمهور المهرجانات هييجي، والمرة الجاية هاجي أعملكم ثورة هنا".

وهناك حالة من الجدل في مصر تجاه حمو بيكا، بعدما صعد فجأة وبدأت أغانيه تحقق ملايين المشاهدات على اليوتيوب، بين مؤيد لهذا النوع من الفن، ومنتقد له باعتباره يروج ثقافة العنف من خلال كلماته ويهبط بالذوق العام إلى أدنى درجاته.