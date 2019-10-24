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06:30 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    نجيب ساويرس - مهرجان الجونة

    "خناقة تغريدات"... إعلامية لبنانية تنتقد ساويرس والملياردير يرد "أنتي ناكرة للجميل"

    © Sputnik . Abduallah Hamid
    مجتمع
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    نشبت مواجهة كلامية حادة بين الإعلامية اللبنانية ليليان دوواد ورجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس على موقع تويتر.

    المناوشات بلغت ذروتها بين ليليان دوواد ونجيب ساويرس أمس الأربعاء، حيث نشبت الأزمة حول تغريدة أطلقها الميادرير المصري بشأن مظاهرات لبنان لترد عليه الإعلامية بقوة.

    بداية الأزمة

    بدأت الأزمة عندما داعب ساويرس الثورة اللبنانية ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": قائلا:" نكتة اليوم: قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

    تغريدة ساويرس أثارت جدلا واسعا حيث علق العديد من النجوم اللبنانين على رأسهم الفنان رامي عياش والفنانة نيكول سابا عليها معبرين عن غضبهم.

    ليليان داوود تدخل على خط الأزمة

    دخلت الإعلامية اللبنانية ليليان داوود على خط الأزمة حيث قالت إن الكلام يعد سقطة كبيرة من رجل أعمال وشخصية عامة في المجتمع المصري، معلقة: "سقطة كبيرة للأسف"، لينبهها أحد المتابعين أنه نشر اعتذارا عن هذا الأمر لكنها قالت: "لم يعتذر".

    ليرد عليها ساويرس قائلًا: "حتى إنتى يا بروتوس.. عيب عليكى.. لو مشفتيش مش مشكلتى..! اعتذري إنتي بقه".

    المشادة تبلغ ذروتها

    بلغت المشادة الكلامية على موقع تويتر ذروتها يوم الأربعاء، حيث كتبت ليليان داوود لنجيب ساويرس: "مش إلك هالاسلوب، انت اكبر من هيك.. صح؟"، ليرد عليها: "لا ده كلامي وأسلوبي ولقد تجاوزتي ونسيتي ! والكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة".

    فقالت الإعلامية اللبنانية: "يبقى خليك "كبير"!"، فرد نجيب ساويرس قائلًا:": "كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل! وصدق المثل اتق شر من أحسنت اليه".

    داوود عملت سابقا في قناة "أون تي في" التي أسسها ساويرس، لكن ذلك لم يمنعها من الرد على رجل الأعمال المصري.

    التعليقق الأخير من ساويرس جعل الإعلامية اللبنانية تستشيط غضبا لتقول له إنه ليس له أي فضل عليها، وأنها لم تطلب منه أي شيء خارج نطاق العمل، محذرة إياه من الكتابة عنها مجددا لتختتم تعليقها قائلة، " انت خيبة كبيرة بالفعل".

    ثم أضافت الإعلامية اللبنانية في تغردية أخرى، " اعتذر لمتابعيني عن انفعالي، ولكن لم أكن لأتصور أن يصل مستوى ناس احترمتهم وتعاملت معهم بمهنية ورقي إلى هذا الدنو. لا فضل لأحد علي، عملت في مصر قادمة من أعرق المؤسسات الإعلامية، وتبنيت قضايا الناس وبكل رضى تحملت تبعات خياراتي مثلي كمثل الناس التي حملتني همومها ونقلتها بصدق. أشكركم".

    نجيب ساويرس لم يفوت كلام الإعلامية اللبنانية ليرد عليها قائلا، "إياكي إنتى أن ترجعي تكتبي تاني".

    ثم ختم حديثه بتغريدة، " عن إذنكم يا جماعة هنام... بس أرجوكم لو كملت ابعتولى الصبح بقيةً الكلام ... جود نايت إن شالله نصحى على شمس من غير مطر".

    اعتذار ساويرس

    وكان ساويرس قد قال إنه اعتذر عن تغريدته بعدما أثارت ردود غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

    حيث قال في معرض رده على الفنانة اللبنانية نيكول سابا، "الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا، وحضرتك متاخديش بنط على حسابي"، مستعينا بجملة من أغنية "الناس الرايقة" للمطرب أحمد عدوية ورامي عياش: "وبنحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا مليش في دول".

    وأضاف أيضا في رده على المطرب رامي عياش، قائلا: "حبي للبنان ليس محل جدال والنكتة تظل نكتة حتى لو خانني التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر".

    ويشهد لبنان حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني في بيان: "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".

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    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات, اخبار لبنان, أزمة لبنان, نجيب ساويرس
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