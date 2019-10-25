بعد تقديم بلاغ ضده... حمو بيكا لهاني شاكر: إحنا عيالك

يأتي اعتذار بيكا بعد ساعات من تقديم هانى شاكر بلاغًا رسميًا ضد بيكا، اتهمه فيه بالسب والقذف، وتهديده باقتحام مقر النقابة بمعاونة عدد من البلطجية، بحسب صحيفة اليوم السابع.

ونشر بيكا مقطع فيديو كرر فيه اعتذاره للنجم هانى شاكر على ما بدر منه داخل مقر النقابة واصفًا إياه بأمير الغناء العربى.

وأوضح بيكا فى مقطع الفيديو: "أنا بتأسفلك يا أستاذ هانى شاكر أنت أمير الغناء العربي، وأنا مكنش قصدى إنى أزعلك، كان كل هدفى إنى أكل عيش، أنا معايا 20 فردا بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها".

وأضاف: "أنا بحبك وإحنا عيالك يا أستاذ هانى، أنا كان كل هدفى إنى صوتى يوصلك، وقدام الناس كلها بقولك أنا آسف ليك، ولو عايزنى أجيلك أو اطلع على الهواء اتأسفلك هطلع".

وكان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية، قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، ضد حمو بيكا"، لقيامه ببث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على تهديده باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية بمعاونة فرقته الغنائية، وتوجيه عبارات إهانة وسبّ وقدح ضد النقيب.

وذكر محامي هاني شاكر، في البلاغ، أن المشكو في حقه نشر وأذاع في مقطع الفيديو أن هاني شاكر فنان غير معترف به، ضارباً بتاريخه عُرض الحائط، وأشار إلى أن حمو بيكا ادعى كذباً، أن نقابة المهن الموسيقية طالبته بمبالغ مالية مقابل قيده بعضويتها.