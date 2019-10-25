بسبب موجة الأمطار… كارثة تضرب فنانة مصرية

تعرضت فنانة مصرية لكارثة حقيقية بسبب موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظات المصرية منذ يومين.

وأعلنت الفنانة المصرية، رانيا فريد شوقي، تعرض منزلها لكارثة بسبب الأمطار التي سقطت على كثير من المحافظات المصرية، بعدما تعرض منزلها لماس كهربائي، على خلفية غرقه من الأمطار الغزيرة، وذلك بحسب صحيفة "النهار".

حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت. قال مهندس قال. بلوة واتبلينا بيها. منك لله، البيت غرق مياه وأكباس الكهربا نزل منها مياه. ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي. منك لله، وكل إنسان معندوش ضمير في البلد وهمه الفلوس وبس حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكتبت ابنة " ملك الترسو " رانيا فريد شوقي، على حسابها الرسمي على "فايسبوك":

وشهدت القاهرة أمطاراً غزيرة وسيولاً خلال الساعات الماضية، حيث كشفت الفنانة المصرية أنها تفاجأت بسقوط مياه من مفاتيح الكهرباء بسبب عيب فني في إنشاء المنزل، قائلة: "ربنا ستر امبارح ولم يحدث ماس كهربائي في المنزل بأكمله، والحمد لله أننا كنا متواجدين في المنزل وقتها، وفصلنا المفتاح الرئيسي للكهرباء، الموضوع عدّى على خير دون تعرض أي شخص بالمنزل لأي أذى".

وتواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة، وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.