الكنيسة المصرية تنتج مسلسلا عن سيرة البابا شنودة الثالث

وقال موقع "في الفن" إنه من المقرر أن يتحمل دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون إنتاج أول مسلسل كنسي في مصر، على أن يحمل المسلسل اسم "بابا العرب".

ويتكون المسلسل من 34 حلقة، تعرض حياة البابا شنودة الثالث على 3 مراحل "الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياح، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، ومن سيناريو وحوار عطا الله توفيق.

ماجد الكدواني يقدم "البابا شنودة" في مسلسل عن حياته https://t.co/Bfrwvu1mt0 — sameh salah (@newsamoha) October 25, 2019

ويعد هذا المسلسل هو الأول من إنتاج الكنيسة بعدما أنتجت عددا من الأفلام القبطية، حول قصص الشهداء والقديسين المصريين على مدار الأعوام السابقة.

وكشف القمص بموا الأنبا بيشوى، أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية على المسلسل وموافقة وزارة الثقافة، على أن يُعرض على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط.

وأكد القمص أن ميزانية المسلسل تتراوح بين 50 إلى 80 مليون جنيها، ولذلك فتحت الكنيسة حسابات في البنوك من أجل استقبال التبرعات من داخل مصر أو من أقباط المهجر، ويستغرق التصوير 4 أشهر، والمونتاج 3 أشهر.