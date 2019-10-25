بالفيديو... مذيعة تتعرض لمفاجأة محرجة على الهواء

وكتبت المراسلة الرياضية الأمريكية، إيرين كيت دولان، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أول أمس الأربعاء، أنها تعرضت لموقف محرج أثناء مقابلة مع أحد المشجعين.

وذكرت دولان أن هذا الموقف المحرج قد تعرضت له قبل مباراة بين نيويورك جيتس ونيوإنغلاند باتريوت في الدوري الأمريكي لكرة القدم "سوبر بول".

Some assume being on camera is glamorous. Sometimes it’s not.



I laughed off this fan trying to kiss me at MNF, but I was PISSED! I’m not the first broadcaster to experience this & I won’t be the last, unfortunately.



I truly love what I do, but this field can test you. pic.twitter.com/4kjTDqzd4G — Erin Kate Dolan (@erinkatedolan) October 23, 2019

وكانت المراسلة الرياضية الأمريكية، إيرين كيت دولان، على وشك إنهاء المقابلة التلفزيونية، قبل أن يهّم المشجع بتقبيلها، لكن المراسلة ابتعدت على استحياء ضاحكة، ولم تسمح له القيام بذلك.

ونشرت دولان شريطا فيديو لهذا الموقف المحرج على صفحتها الرسمية على "تويتر"، وقالت فيه:

يعتقد البعض بأن الكاميرا براقة، ولكن في بعض الأحيان لا. ضحكت من محاولة هذا المعجب تقبيلي، ولكن كنت متوترة. أنا لست أول مذيعة تتعرض لمثل هذا الموقف من قبل، ولن أكون الأخيرة.

وتابعت المراسلة الرياضية:

حقا، أحب عملي أو ما أقوم به، ولكن مقر العمل يمتحنك.