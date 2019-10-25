جولي الإيرانية تكشف من داخل السجن كيف دمرت وسائل التواصل حياتها.. فيديو

أوقفت السلطات الإيرانية، منذ شهر، إحدى نجمات موقع "إنستغرام"، المعروفة بأنها شبيهة نجمة هوليوود الأمريكية أنجلينا جولي، وذلك بتهمة التجديف والتحريض على العنف والحصول على المال بطرق غير قانونية ودفع الشباب إلى الفساد.

ومُنحت الفتاة الإيرانية، سحر تبر، الفرصة لشرح أسباب تصرفاتها من خلال دعوة الصحفيين والتكلم معهم والإجابة عن أسئلتهم.

وقالت سحر إنها كانت الطفلة الوحيدة في عائلة غير مكتملة، حيث انفصل والداها عندما كانت صغيرة. وكانت تحلم بأن تصبح مشهورة طول حياتها، ولكنها لم تكن تعرف كيف تحقق ذلك. ثم لاحظت أن الأشياء المبتذلة والغريبة غالباً ما تكتسب الكثير من الإعجابات، وانطلاقا من هنا تعلمت الفوتوشوب والمكياج لإنتاج صورة لها تشبه إلى حد كبير النجمة العالمية أنجيلينا جولي، وأصبحت جولي الإيرانية، وفق موقع "نيويورك تايمز".

وفي الواقع، لم تحاول سحر أن تصور شخصية النجمة الهوليودية، بل كان إلهامها البطلة القبيحة من فيلم الرسوم المتحركة " جثة العروس".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sahar Tabar (@sahartabar_officialx) 5 Авг 2018 в 3:06 PDT

وأوضحت سحر أنها أجرت 50 عملية، وبعدها بدأ الانترنت كله يتحدث عنها. وكانت تنشر المزيد والمزيد من الصور لتحقيق الشهرة، حيث وصل عدد متابيعيها الآن على موقع الانستغرام إلى أكثر من 50 ألف متابع.

وقالت سحر "طلبت مني أمي أن أتوقف عن هذا، لكنني لم أستطع ذلك. في بعض الأحيان كانت تبدو لي كلمات الغرباء أكثر أهمية من الأقارب. ولكن لو لم أسلك هذا الطريق، لكنت أكثر سعادة من الآن".