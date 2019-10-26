"هناك ليال تشبه الحلم"... أصالة تتحدث عن مشاركتها بموسم الرياض

ونشرت أصالة، عدة صور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وكتبت تعليق قائلة: "هناك ليال تشبه الحلم.. وليلة الأمس كانت ساحرة، فيها شجن وعلو وارتقاء وحب واحتفال بالمحتفى به، فهو ليس شاعرا مبدعا فقط، بل هو مهندس شعور وطبيب روح، يعرف كيف يغوص في الأعماق وينتقي من لآلئ الشعر أجملها، ليصيغها عقدا يزين صدر الحياة، وكانت ليلة أمس باختصار مذهلة، وشبيه الريح سيّدها، ومن عظيم حظي أني كنت جزءا من هذه الليله".

وكانت العديد من وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولوا مؤخرا أنباء عن انفصال بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان، بسبب فنانة سورية أخرى هي الممثلة نسرين طافش، إلا أن أصالة نفت في منشورها على إنستغرام صحة أنباء طلاقها واكتفت بالقول إنها إشاعات.