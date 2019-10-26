تعرف إلى أسعار هواتف آيفون الجديدة في مصر

طرحت شركة آبل العالمية، أمس الجمعة، رسميا هاتفها الجديد آيفون 11 في مصر، وذلك بحضور ممثلي الشركة، ووكلائها المعتمدين في البلاد.

وعرضت بوابة "أخبار اليوم" المصرية أسعار الهاتف آيفون 11 بإصداراته المختلفة في مصر والتي جاءت كما يلي:

هاتف آيفون 11 نسخة 64 غيغا بسعر 14.999 جنيها.

هاتف آيفون 11 نسخة 128 غيغا بسعر 16.999 جنيها.

هاتف آيفون 11 برو نسخة 64 غيغا بسعر 22.900 جنيه.

هاتف آيفون 11 برو نسخة 256 غيغا بسعر 26.400 جنيه.

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هاتف آيفون 11 برو نسخة 512 غيغا بسعر 30.900 جنيه.

هاتف آيفون 11 برو ماكس نسخة 64 غيغا بسعر 24.900 جنيه.

هاتف آيفون 11 برو ماكس نسخة 256 غيغا بسعر 28.500 جنيه.

هاتف آيفون 11 برو ماكس نسخة 512 غيغا بسعر 32.900 جنيه.

يذكر أن "آبل" كانت قد طلبت من الموردين زيادة إنتاجهم من أحدث إصداراتها "آي فون 11"، بنسبة تصل إلى 10% ، أو 8 ملايين وحدة.

وذكر موقع "Nikkei Asian Review" أن قرار الشركة جاء بعد معدل البيع الأفضل من المتوقع الذي حققه الهاتف الجديد، عالميا، وهو الجهاز الذي تم طرحه بسعر مخفض.

وذكر الموقع أن الزيادة في الطلبات يبدو أنها تؤكد صحة استراتيجية الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، المتمثلة في إغراء المستهلكين بنماذج أرخص وسط الاقتصاد العالمي الضعيف.