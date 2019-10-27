جريمة تهز ألمانيا والقاتل عربي الجنسية

هزت جريمة بشعة مدينة ليمبورغ الألمانية يوم أمس السبت، راحت ضحيتها سيدة تونسية تبلغ من العمر 31 عاما وأم لطفلين، والجاني هو زوجها.

استيقظ سكان المدينة الألمانية على خبر جريمة وقعت في مدينتهم، قام فيها الجاني والمعروف باسم عماد عمدوني، من أصل تونسي بقتل زوجته بطريقة وحشية.

وبحسب مانشره موقع "تونس 24" فإن الزوجة التي قدمت الى ألمانيا للدراسة منذ 6 سنوات، قد هربت مع ولديها من زوجها الذي كان يتعاطى المخدرات ويقوم بالإعتداء عليها بشكل مستمر.

In #Limburg wurde heute eine 31-jährige Frau getötet.

Informationen findet ihr in unserer #Pressemeldung:

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Bei weiteren Erkenntnissen zu den Hintergründen der Tat wird die Staatsanwaltschaft Limburg nachberichten. pic.twitter.com/Sv90UFKe26 — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) October 25, 2019

وقام الجاني بصدم الزوجة لأكثر من مرة بسيارته، ليترجل بعدها من السيارة وبيده آلة حادة لينهال على زوجته ضربا حتى قتلها محطما رأسها.

Huge difference between «domestic homicide» and «terrorist act» is in public character of latter, intended to spread fear and paralysis in communities. To me #Limburg public assassinaton looks similar to terrorism of Islmaic state #Jihadist . pic.twitter.com/AJ003TZd5y — Anna van Densky (@AnnaVanDensky) October 26, 2019

وقام عدد من الشهود العيان بإلتقاط صور ومقاطع مصورة للحادث، الأمر الذي دعى الشرطة المحلية لأخذ هذه المواد التصويرية واستخدامها في المحاكمة في الوقت الذي طلبت منه عدم نشرها على مواقع التواصل لما تحمله من مشاهده عنيفة.