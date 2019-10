بينهم مصري... "فرسان بريطانيا" كيف حصلوا على اللقب وما مميزاته

لكن ما الذي يحصل عليه الفرسان من الفنانين والسياسيين والممثلين في بريطانيا، ببساطة لا يحصلون على شيء، والوسام ليس له أي منفعة نقدية.

د مجدى يعقوب يتسلم "وسام الإستحقاق" الرفيع من الملكة إليزابيث الثانية يوم الثلاثاء 10 يونيو،نفخر بالعمل معك ونحبك :) pic.twitter.com/ds5kIJlFmd — Anissa Hassouna (@AnissaHassouna) June 12, 2014

بل على العكس الأشخاص الذين تم تكريمهم منذ القديم، وفقا لما نقلته "مجموعة رويال تراست"، من المتوقع أن يملكوا القدرة في الحفاظ على شرف الفارس أي أن يملكوا الأموال الكافية لشراء الأسلحة والدروع والخيول بالإضافة إلى تعيين عدد معين من العسكريين للخدمة لمدة لا تقل عن عام وتأمين مستلزماتهم.

Britain's Queen Elizabeth makes actress Angelina Jolie an honorary Dame. (Photo via Reuters) pic.twitter.com/r9jqN7PLiq — ABS-CBN News Channel (@ANCALERTS) October 10, 2014

يذكر أن غالبية أنظمة الفروسية البريطانية تقتصر العضوية فيها على العائلة المالكة، عدا رتبة الإمبراطورية البريطانية ورتبة الشرف الحمام (The Most Honourable Order of the Bath) فهما يسمحان بعضوية المدنيين والعسكريين ويتضمن وسام الإمبراطورية خمس طبقات (حسب الترتيب التنازلي: فارس الصليب الأكبر، أو سيدة الصليب الأكبر، الفارس القائد، أو السيدة القائد، والقائد، والضابط والعضو).

Queen Elizabeth II meets David Beckham at Buckingham Palace before the final Queen's @QueensLeaders Awards Ceremony pic.twitter.com/NSXFd09jjC — Derek Momodu (@DelMody) June 26, 2018

وأنشأ الملك جورج الخامس في 1917 وسام الإمبراطورية البريطانية، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، والسبب أنه لم يكن هناك وسام يكرم المواطنين على خدماتهم للأمة خارج النطاق العسكري.

وتلقت الممثلة أنجلينا جولي وسام "سيدة الصليب الأكبر" عام 2014، تكريما لخدماتها للخارجية البريطانية، كما حصل المغني إلتون جون عام 1998 على لقب الفارس لمساهماته في الموسيقى والأعمال الخيرية، ثم تلقى لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام على وسام الفروسية عام 2003، كما حصل جراح القلب المصري مجدي يعقوب على أرفع وسام في المملكة عام 2014، وقبل ذلك قد تلقى على وسام الفارس أيضا.