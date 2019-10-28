رجل يتدلى منذ 10 ساعات من مدخنة على ارتفاع 83 مترا

ومازال الرجل معلقا منذ 10 ساعات، بينما انتشرت سيارات الشرطة والإسعاف في المنطقة وقطعت الطرق، بالإضافة إلى تدخل فريق الإنقاذ الجوي.
وتظهر المشاهد شخصاً مقلوبا رأسا على عقب، وقدميه في الهواء، وهو عاري الصدر، تعلقت ملابسه بالجزء العلوي من المدخنة، بينما تدلى جسده نحو الأسفل.
Wow picture of Dixon's Chimney (Carlisle, Cumbria)— Brian Wernham 🕷️ (@BrianUkulele) October 28, 2019
- once the tallest in Europe
Picture BBC pic.twitter.com/RgWAuVNkS6
أفاد السكان المحليون أن عملية الإنقاذ بدأت في حوالي الساعة الثانية والنصف صباح الاثنين، بعد سماع بكاء وصراخ قادم من أعلى المدخنة، وتم إغلاق الطرق المحيطة بالمبنى الذي تم بناؤه عام 1836 والذي يعتبر أحد أهم المعالم المحلية البارزة في المدينة، وفق "التلغراف".
استخدمت خدمات الطوارئ المروحيات والطائرات بدون طيار في محاولة لإسقاط الرجل بسلام، لكن محاولاتهم لم تنجح للحظة كتابه هذا الخبر.
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