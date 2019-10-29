نجوى كرم تعلق على استقالة الحريري

غردت النجمة اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها على التويتر تعقيبا على قرار الرئيس الحريري باستقالة الحكومة اللبنانية، وعلقت قائلة أن الكلمة الأجمل في الخطاب "ما حدا أكبر من بلدو".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية، ما أدى إلى تعليقات عدة للنجوم اللبنانيين.

أحلى كلمة سمعتا:

"ما حدا أكبر من بلدو"! — Najwa Karam (@najwakaram) October 29, 2019

كما غرد الرئيس الحريري عبر حسابه على التويتر، وأكد أن قرار الاستقال جاء نزولا عند رغبة اللبنانيين وأن المناصب "بتروح وبتجي المهم كرامة البلد".

وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

ووجهت منظمة "أنونيموس" العالمية من خلال مقطع فيديو لها، يوم أمس الاثنين، قامت خلاله بتهديد مسؤولين لبنانيين باختراق حساباتهم في الأيام المقبلة، معربة عن استعدادها لمساعدة الشعب اللبناني في ثورته.

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد. لا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعاً سلمياً في الغالب، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق. ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة.