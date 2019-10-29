هل يتوقف القلب عند "العطاس"... طبيب سعودي يرد

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين السعودي، الدكتور خالد النمر، العلاقة بين العطاس وتوقف القلب.

وعبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أوضح الدكتور النمر أن هناك اعتقادا خاطئا بأن القلب يتوقف عند العطاس. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "عاجل".

وقال النمر في تغريدة جديدة:

العطاس انعكاس عصبي ينشأ من بطانة الأنف بإثارتها من خلال (الغبار، الفلفل، فيروس، منظفات).

أثناء العطاس يتوقف القلب❌

العطاس انعكاس عصبي ينشأ من بطانة الانف بإثارتها (غبار، فلفل، فيروس، منظفات..الخ)..وأصل هذا الانطباع الخاطئ انه في بعض الاشخاص يحصل لديهم نبضة بطينية مبكرة تعطي شعورا بتوقف القلب للحظة وهذا شعور يحدث في بعض حالات العطاس. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 26, 2019

وأوضح النمر أن بعض الأشخاص لديهم نبضة بطينية مبكرة تعطي شعورًا بتوقف القلب للحظة، لافتًا إلى أن هذا شعور يحدث في بعض حالات العطاس.

وفي سياق ذي صلة، وجّه النمر تحذيرا للشباب الذين ينامون أقل من ست ساعات، قائلًا:

إن الإقلال مضر صحيًّا؛ حيث يعمل على (رفع الضغط، وزيادة السمنة، وزيادة احتمالية السكري، ورفع الدهون الثلاثية، ومضاعفة حدوث جلطات القلب والدماغ).

وتحدث النمر عن أسباب نوبات الهلع والخفقان والنوم المتقطع وتنميل الأطراف والقلق الذي يعانيه بعض المرضى.

وقال الدكتور خالد النمر إنَّ سبب الأعراض المشار إليها، صدمة نفسية يتعرض لها المريض من أحد الأطباء يشخصه تشخيصًا خاطئًا، ويخبره بأن لديه مرضًا يؤدي إلى الوفاة المبكرة، فيما لا يستطيع المريض تجاوز تلك الصدمة، مشيرًا إلى أنَّ كلمة واحدة من الطبيب يمكن أن تغيِّر حياةَ شخص خلال ما تبقَّى من عمره.