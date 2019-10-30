"بعد هدفه الفضائي"... أرقام خيالية لا يحققها سوى ميسي

أبهر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة جماهير كرة القدم حول العالم، يوم الثلاثاء، بعد هدفيه الرائعين أمام بلد الوليد، في المباراة التي ربحها مبتدعوا التكي تاكا بخماسية لهدف على ملعب كامب نو.

ليونيل ميسي دائما ما يثبت أنه لاعب من كوكب آخر، خاصة بأهدافه التي أقل ما توصف بأنها "فضائية"، حيث استطاع أن يحرز هدفين ويصنع آخرين، في فوز برشلونة على بلد الوليد بخماسية مقابل هدف.

هدف ميسي الثاني جعله يصل إلى الهدف 101 في ولاية المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، ليتفوق بفارق 38 هدفا عن أقرب زملائه في الفريق، وهو لويس سواريز، الذي سجل 63 هدفا في جميع المسابقات، وفقا لموقع "أوبتا".

101 - Lionel Messi ha marcado 101 goles en el Barcelona de Ernesto Valverde en todas las competiciones, al menos 38 más que cualquier otro jugador (Luis Suárez, 63). Actualización. https://t.co/HxMYOAwZNk — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2019

ميسي حصل على أفضل لاعب بالعلامة الكاملة "10" في تقييم المباراة، حيث صنع هدفين وأحرز مثلهما، وتمكن من 7 مرواغات ناجحة، ومرر 58 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح (85٪).

البرغوث الأرجنتيني صنع 4 فرص خلال المبارةا، كما شارك في 12 مبارزة حقق الفوز في 8 منها.

كل ما فعله ميسي خلال المباراة جعل موقع "هوسكورد" المتخصص في الإحصائيات يقول إنه للمرة الـ 100 منذ تحليله للمباريات في 2009/2010 يعطي ميسي العلامة الكاملة في التقييم 10.

Lionel Messi: Since WhoScored started collecting data from the 2009/10 season, Messi has put in 100 perfect 🔟 performances for Barcelona pic.twitter.com/W9zgSpUHs3 — WhoScored.com (@WhoScored) October 29, 2019

هدف ميسي "الفضائي" في مباراة بلد الوليد، جاء من ركلة حرة مباشرة، وهي رقم 50 في مسيرته، حيث سجل 44 بقميص برشلونة، و6 بقميص منتخب الأرجنتين.

الهدفان اللذان سجلها ميسي، زاد بهما رصيده الثنائيات حيث يعد الأكثر تسجيلا للثنائيات في تاريخ الليغا، بـ "120" ثنائية، ويأتي من بعده كريستيانو رونالدو بـ 85 ثنائية، وأيضا يعتبر البرغوث أكثر من سجل من ضربات حرة في آخر 5 مواسم بالدوريات الـ 5 الكبرى بـ 20 هدفا.