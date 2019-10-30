"روح صيد سمك"...حديث والد أمير قطر مع مواطن يثير مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر، مع مواطن قطري في منطقة فرض رويس، وهما يتبادلان الحديث بشكل عفوي.

يظهر المقطع المصور حديث مواطن قطري، وهو يرحب بالشيخ حمد بن خليفة، قائلا: "يزورنا اليوم سمو الأمير الوالد في فرضة رويس يا مرحبا بيك، "قبل أن يرد الأمير الوالد قائلا: "الله يسلمك.. روح روح صيد سمكة..". هذا ولم يتمكن موقعنا من التأكد من تاريخ تصوير هذا الفيديو.

سمو الامير الوالد في فرضة الرويس ، الله يحفظه ويطول بعمره . 🇶🇦 pic.twitter.com/NZTUswLX7X — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) October 29, 2019

وعلق الكثير من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" على هذا المقطع المصور، فصاحب الحساب، خالد دلوان، علق قائلا: "يا جماعه كل ما اشوف #الامير_الوالد مبسوط ينشرح صدري وابتسم لا ارادياً.جعل ربي يحفظه ويطول عمره ويمده بالصحه والعافية #الامير_الوالد".

يا جماعه كل ما اشوف #الامير_الوالد مبسوط ينشرح صدري وابتسم لا ارادياً



جعل ربي يحفظه ويطول عمره ويمده بالصحه والعافية #الامير_الوالد pic.twitter.com/MdzR2vuCtS — خالد دلوان (@Dalwaan) October 29, 2019

فيما علق صاحب الحساب، راشد بن محمد المهندي، قائلا: "سمو الأمير الوالد حمد بن خليقه في فرضة رويس صباح اليوم .. وحديث باسم وضاحك مع أحد أبناء شعب قطر وهذا ماتعودنا عليه من قادتنا حفظك الله يابومشعل وأدام عليك موفور الصحه والعافيه".