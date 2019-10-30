مواطن أمريكي يعتدي على موظفة ماكدونالدز... فيديو

انشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص في ولاية أوهايو الأمريكية ذهب لماكدونالدز وطلب كوب قهوة، ولكن الموظفة قدمت له كوبين عن طريق الخطأ.

واستدركت الموظفة خطأها وطلبت منه إعادة الكوب الزائد، مما أثار غضبه، فقام بردة فعل عنيفة جدا برمي القهوة على وجهها وانهال عليها بالشتائم، فأصيبت الموظفة بحروق من الدرجة الأولى وتمت إدانته في المحكمة.

شخص في ولاية أوهايو الأمريكية ذهب لماكدونالدز وطلب كوب قهوة لكن الموظفة قدمت له كوبين بالخطأ...



استدركت خطأها وطلبت منه إعادة الكوب الزائد فقام برميه على وجهها وأصيبت بحروق من الدرجة الأولى وتمت إدانته في المحكمة.pic.twitter.com/MbBH50gXD1 — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) October 30, 2019

​أثار ذلك الفيديو ردود فعل متباينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبته ومنع تعنيف المرأة وضمان حقوقها في العمل.