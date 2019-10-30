مواطن أمريكي يعتدي على موظفة ماكدونالدز... فيديو

واستدركت الموظفة خطأها وطلبت منه إعادة الكوب الزائد، مما أثار غضبه، فقام بردة فعل عنيفة جدا برمي القهوة على وجهها وانهال عليها بالشتائم، فأصيبت الموظفة بحروق من الدرجة الأولى وتمت إدانته في المحكمة.
شخص في ولاية أوهايو الأمريكية ذهب لماكدونالدز وطلب كوب قهوة لكن الموظفة قدمت له كوبين بالخطأ...— إيـاد الحمود (@Eyaaaad) October 30, 2019
استدركت خطأها وطلبت منه إعادة الكوب الزائد فقام برميه على وجهها وأصيبت بحروق من الدرجة الأولى وتمت إدانته في المحكمة.pic.twitter.com/MbBH50gXD1
أثار ذلك الفيديو ردود فعل متباينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبته ومنع تعنيف المرأة وضمان حقوقها في العمل.
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