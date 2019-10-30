لعشاق السفر.. وظيفة بـ25 ألف جنيه إسترليني من أجل السفر حول العالم

نشر أحد المواقع البريطانية على الإنترنت إعلانا عن وجود فرصة عمل شاغرة لمحبي وهواة السفر، في الوقت الذي سيقوم به الراغب بزيارة 40 بلدا حول العالم.

وقام موقع Wowcher البريطاني بطرح وظيفة عمل على موقعه الخاص على الإنترنت، تحت عنوان "مسافر" والتي سيتحدث بها الموظف عن رحلاته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيقوم الموظف بزيارة 40 بلدا خلال عام واحد، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وأيسلندا وغيرها من الدول.

وسيتمكن الموظف من اصطحاب صديق له خلال سفره، ويمكنه تغيير الصديق خلال رحلاته.

ويطلب من الموظف القيام بتصوير فيديوهات يقوم بعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي، يتحدث فيها عن انطباعاته حول الدول التي يزورها.

ويصل الراتب السنوي إلى 25 ألف جنيه إسترليني، ويطلب من المتقدمين بان يكونوا قد تجاوزا سن الـ18 مع جواز سفر ساري المفعول.

ويطلب من الموظف نشر مقطع فيديو لاتتجاوز مدته الـ30 ثانية على حساب خاص على الإنترنت.