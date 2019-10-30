الولايات المتحدة تسمح بالرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة

أصبحت الرضاعة الطبيعية الآن مسموح بها قانونا في الولايات المتحدة بعد أن كانت النساء يتعرضن للانتقاد لقيامهن بالرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة.

وذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية إنه كانت هناك ولايتان أمريكيتان فقط لم تكن قوانينهما تسمح بالرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة وهما ولايتي يوتا، لكن تشريعا جديدا فعّل هذا القانون في الولايتين.

وينص قانون في جديد ولاية يوتا على أنه "يجوز للمرأة أن ترضع في أي مكان من أماكن العامة، بغض النظر عما إذا كان صدر المرأة مكشوفًا أثناء الرضاعة الطبيعية أو لا".

لكن وفقًا لصحيفة سالت ليك تريبيون، فإن النائب الجمهوري كيرت ويب يعتقد أن الصياغة ستؤدي إلى تجاوزات، وقال "يبدو أن هذا لا يعني أنك لست مضطرًا لستر جسدك على الإطلاق".

وكان التصويت في ولاية أيداهو أكثر سهولة منه في يوتا، حيث حصل مشروع القانون على 66 صوتًا مؤيد على تشريع يحمي الأمهات المرضعات من تهم ارتكاب فعل فاضح، إلا أن مشروع القانون لم ينص صراحة على أن للمرأة الحق في الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة.

يشار إلى أنه على الرغم من المشكلات المتعلقة بصياغة القوانين، فإن الولايات المتحدة بهذين التشريعين، سمحت رسميًا بالرضاعة الطبيعية في جميع الولايات الخمسين، لتكون بذلك الولايات المتحدة الآن ضمن دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا ودول أخرى في جميع أنحاء العالم تحمي الأمهات المرضعات.