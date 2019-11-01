طريقة لكشف اللحوم الطازجة

ومن أجل اختبار جودة اللحم عليك الضغط عليه بإصبعك، إذا اختفى الثقب الناتج بسرعة، فالمعنى أن اللحم طازج.

كما أخبر الخبراء كيفية اختيار اللحوم الجيدة للطبخ والقلي: إذا امتصت المنشفة الورقية الماء على اللحم ببطء فسيكون اللحم لذيذًا.

وحث الخبراء على عدم الخوف إذا كانت قطعة من اللحم عند قطعها في الوسط أغمق من الحواف، فلتعبئة اللحوم في يومنا هذا يستخدم وسط غازي لمنع نمو البكتيريا وهذا الوسط يمكن أن يغير لون اللحم، لكنه صحي تماما ولا يؤثر على طعم المنتج.

وربما تجد أحيانا أجزاء بيضاء في لحوم الدواجن، ووفقا للمنظمة فإنها لا ترتبط باستخدام الهرمونات، وتحدث جراء التغييرات داخل النسيج العضلي للحيوان.

في سياق متصل، وجد بحث جديد أنه من الأفضل عدم غسل الدجاج قبل الطهي، حيث يمكن أن يسبب ذلك الإصابة بتسمم.