شرطة نيويورك تعتدي على شاب أسود في محطة مترو... فيديو

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من رجال الشرطة يقتحمون مترو في مدينة نيويورك، لإلقاء القبض على الشاب أدريان نابير، ذو بشرة سمراء وينهالون عليه بوابل من اللكمات العنيفة بسبب عدم شرائه لتذكرة المترو.

الحادثة وقعت في محطة فرانكلين في بروكلين وتم تسجيل مقطع الفيديو، مما أثار ردود أفعال صاخبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين هذا الكم من العنف رغم عدم إبداء الشاب أي مقاومة لرجال الشرطة.

In case you’re wondering how an arrest in NYC goes down. The guy has made absolutely no indication that he would flee or fight and wasn’t trying to hide.



If you can’t see, the reason everyone moved was because all the police had taken out their guns and aimed at him. pic.twitter.com/dAstrtMntz — Elad Nehorai (@PopChassid) October 25, 2019

​​ويظهر الفيديو أن رجال الشرطة قد أشهروا أسلحتهم في وجه الشاب أمام الركاب لإخراجه من العربة.

دافعت إدارة شرطة نيويورك عن عناصرها بأنهم استجابوا لبلاغ أحد الركاب بأن الشاب أدريان كان مسلحا، ونشرت توضيحا رسميا حول الحادثة قالت فيه أن أحد رجال الشرطة اقترب من أدريان لتفتيشه ولكنه فر هاربا من الشرطي، ودخل إلى عربة القطار بغرض الهروب من الشرطة، فتبعته الشرطة وألقت القبض عليه.