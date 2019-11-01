صفقة تضع"غوغل" في مواجهة "أبل" في مجال الساعات الذكية

ستقوم شركة Alphabet من Google بشراء Fitbit ، وفقًا لإعلان صدر يوم الجمعة ، لتدخل شركة التكنولوجيا العملاقة في مجابهة واضحة مع شركة Apple في مجال الساعات الذكية، وتقدر الصفقة فيتبيت بنحو 2.1 مليار دولار بقيمة مخفضة بالكامل ، وفقا للبيان.

وارتفع سهم "Fitbit" حوالي 17 في المئة بشكل فوري صباح الجمعة، وارتفع سهم " Alphabet " نحو 0.6 في المئة، حسب "سي إن إن".

ستدفع Google مبلغا قدره 7.35 دولار لكل سهم نقدًا لعملية الاستحواذ. كان سعر سهم Fitbit المرتفع طوال الوقت 51.90 دولارًا في 5 أغسطس 2015، بعد شهرين من ظهوره لأول مرة في سوق الأسهم عند 30.40 دولار، ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في عام 2020، وفقا للإعلان.

Looking forward to working with @parkjames & the really talented team @fitbit, excited about what we can do together! https://t.co/qkWUnrMKVB — Rick Osterloh (@rosterloh) November 1, 2019

​بعد هذا الإعلان، أصدر مدير الأجهزة في Google روك أوسترلوه منشورًا مدونًا يوضح كيف أن عملية الاستحواذ ستساعد Google في تعزيز طموحاتها الخاصة بـ Wear OS، وهو برنامجها الخاص بالساعات الذكية.

وقال أوسترلوه في هذا المقال: "من خلال العمل عن كثب مع فريق خبراء Fitbit، وجمع أفضل أنواع الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأجهزة، سنتمكن تحفيز الابتكار في الأجهزة القابلة للارتداء وبناء المنتجات لإفادة المزيد من الأشخاص حول العالم".

وأضاف :"تظل Google ملتزمة أيضًا بارتداء نظام OS وشركاء النظام لدينا ، ونخطط للعمل بشكل وثيق مع Fitbit من أجل الجمع بين أفضل ما لدينا من منصات ذكية ومتتبع للياقة البدنية."