بالصور.. نانسي عجرم تشارك جمهورها: "ليلة لا تنسى"

وعبرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بتداعيات الحفلة على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وعلقت على الصور بقولها، "تداعيات ليلة الموسم لا تنسى في الرياض".
Throwback to an unforgettable night at Riyadh Season❤️ pic.twitter.com/zpQHvyjcaT— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 1, 2019
وكانت نانسي قد شكرت تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على ما يبذله من جهود لتشجيع السياحة في المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن الجمهور السعودي جمهورٌ رائع.
من جهته، ردَّ تركي آل الشيخ التحية للفنانة نانسي عجرم قبل الحفل، قائلاً: "زي ما أنت سعيدة بوجودك في السعودية أهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك.. أهلاً وسهلاً في بلد الخير، وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا".
❤️ #موسم_الرياض #الرياض #السعودية #المملكة_العربية_السعودية pic.twitter.com/LBBbAQlWfa— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 1, 2019
يذكر أن الفنانة نانسي عجرم، أحيت حفلتها الغنائية الأولى في السعودية ضمن حفلات "موسم جدة"، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وشهدت حفلتها تفاعلاً واسعاً معها من قِبل الحضور، وقدمت فيها باقة من أجمل أغانيها الشهيرة والمميزة.
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