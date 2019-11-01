بالصور.. نانسي عجرم تشارك جمهورها: "ليلة لا تنسى"

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الجمعة، صور لها في الرياض بعد الحفلة التي أقامتها ضمن "موسم الرياض" الذي يعد أضخم وأكبر "مواسم السعودية"، التي تهدف إلى تشجيع السياحة في البلاد.

وعبرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بتداعيات الحفلة على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وعلقت على الصور بقولها، "تداعيات ليلة الموسم لا تنسى في الرياض".

Throwback to an unforgettable night at Riyadh Season❤️ pic.twitter.com/zpQHvyjcaT — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 1, 2019

​وكانت نانسي قد شكرت تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على ما يبذله من جهود لتشجيع السياحة في المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن الجمهور السعودي جمهورٌ رائع.

من جهته، ردَّ تركي آل الشيخ التحية للفنانة نانسي عجرم قبل الحفل، قائلاً: "زي ما أنت سعيدة بوجودك في السعودية أهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك.. أهلاً وسهلاً في بلد الخير، وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا".

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم، أحيت حفلتها الغنائية الأولى في السعودية ضمن حفلات "موسم جدة"، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وشهدت حفلتها تفاعلاً واسعاً معها من قِبل الحضور، وقدمت فيها باقة من أجمل أغانيها الشهيرة والمميزة.