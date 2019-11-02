شرطة الإمارات تكشف تفاصيل القبض على لص تنكر في زي نسائي... فيديو

كشفت شرطة دبي عن تفاصيل إلقاء القبض على متهم بتنفيذ جريمة سرقة بعد أقل من 47 دقيقة من ارتكاب الجريمة.

وذكر موقع "إرم نيوز" أن فرق إدارة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي كشفت عن تمكنها من القبض على المتهم بسرقة ما يقدر بأكثر من 3 ملايين درهم (نحو 800 ألف دولار)، في صورة ساعات ثمينة ومبالغ مالية.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري إن فريق العمل الميداني بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية نفذوا عملًا نوعيًا ما أدى إلى ضبط الجاني قبل علم المجني عليه بجريمة السرقة.

وكشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، جمال سالم الجلاف، عن أن معلومات وردت من شبكة المصادر السريين التابعين لإدارة الجريمة المنظمة عن وجود شخص مشتبه به يرتدي الزي النسائي، ويتجول في المنطقة بين الأماكن السكنية ومواقع تردد السياح، ومعه حقيبة متوسطة الحجم.

وأشار المسؤول الأمني إلى "أنه ومن خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بخصوص الحقيبة التي كانت بحوزة المشتبة والتأكد من خلوها من مواد خطيرة أو مشتبه بها كانت المفاجأة الأولى، والمتمثلة بضبط مسروقات تقدر بأكثر من 3 ملايين درهم في صورة ساعات ثمينة ومبالغ نقدية، ومن خلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكابه لجريمة سرقة في أحد المساكن في إمارة دبي، وأنه لم يمر سوى 47 دقيقة على ارتكابه الجريمة حتى تم القبض عليه".

وتابع الجلاف، "المتهم استخدم معدات هيدروليكية متطورة لإحداث فتحة في الخزنة الحديدية المتطورة المربوطة بجهاز صوتي يعطي إنذارًا عاليًا في حال استخدام الخزنة، بعنف ولهذا تم استخدام هذه الأدوات، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية نجحت في العثور على الحقيبة التي تحتوي على الأدوات التي استخدمها المتهم في تنفيذ جريمته بعد أن ظن بأنه نجح في التخلص منها".