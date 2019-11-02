إليسا حافية القدمين تشعل مسرح أولمبيا... (صور وفيديو)

ونشرت إليسا فيديو في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من حفلة باريس، وشغلت الفنانة مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها باللون الأحمر، وهي ترقص حافية القدمين.
for the love if #Dalida @OLYMPIAHALL pic.twitter.com/4ipOr7LVyn— Elissa (@elissakh) November 2, 2019
وكما كان متوقع فقد رفعت الفنانة اللبنانية علم بلادها لبنان مشيرة للأرزة، وغنت بعض الأغاني اللبنانية الوطنية على خلفية مشاركتها بالاحتجاجات الشعبية التي ملأت الشوارع اللبنانية في الفترة الماضية للمطالبة باستقالة الحكومة.
Unforgettable performance #proud to be Lebanese @elissakh ❤️❤️❤️🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧 pic.twitter.com/goy37dqsz2— Myrna Saad (@SaadMyrna) November 2, 2019
ويذكر أنه في يوم أمس كانت قد نشرت الفنانة اللبنانية صورة لمسرح الأولمبيا في باريس عبر حسابها على "تويتر" ومعلنة إنهاء الرتوش الأخيرة تجهيزا لليلة التي وصفتها بالتاريخية، وهذا ما أكد عليه متابعيها على موقع التويتر.
Miss World - Queen of Sensation - Queen of Records - National Queen - Queen of Theaters - Queen of Singing - All this in the name of Elissa How great are you #Elissa 😍🔥@elissakh#اليسا_في_الاولمبيا pic.twitter.com/llHg3Np2sf— أسدالدمشقي❤عااشق إليسسا😍😍 (@asad_elissakh) November 1, 2019
وانتشر فيديو من الحفلة يظهر إليسا ترقص حافية القدمين علق عليه أحد الجمهور:" سندريلا بيروت ترقص حافيه القدمين".
سندريلا بيروت ترقص حافيه القدمين ❤❤ pic.twitter.com/MGG31YZVEh— OMAR FARES (@omarfareskh) November 1, 2019
ويذكر أن النجمة اللبنانية قد شاركت بالاحتجاجات الشعبية في لبنان في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تغني لبلدها من على خشبة مسرح الأولمبيا على خلفية الاحتجاجات الماضية.
وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.
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