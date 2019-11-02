بعد مشاركتها في "موسم الرياض"... نانسي عجرم تحيي حفلا في القاهرة

نشرت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، اليوم السبت، صورا لها ومقطع فيديو في حفل في العاصمة المصرية القاهرة، معلقة عليها: "هذا حدث جميل وجمهور رائع في القاهرة".

وظهرت الفنانة اللبنانية بفستان أزرق لاقى إعجاب الحضور، وقدمت نانسي مجموعة من أغنياته وسط تفاعل الجمهور معها، حيث قدمت "مين دا اللي نسيك" و "آه ونص" و"يا طبطب يا دلع".

Such a beautiful event and an amazing audience in Cairo💙 #Egypt #NancyAjram pic.twitter.com/DVhy5DGYTd — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 2, 2019

​نشرت الفنانة اللبنانية ليلة أمس الجمعة، صور لها في الرياض بعد الحفلة التي أقامتها ضمن "موسم الرياض" الذي يعد أضخم وأكبر "مواسم السعودية"، التي تهدف إلى تشجيع السياحة في البلاد.

​يذكر أن الفنانة نانسي عجرم، أحيت حفلتها الغنائية الأولى في السعودية ضمن حفلات "موسم جدة"، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وشهد حفلها تفاعلا واسعا معها من قِبل الحضور، وقدمت فيها باقة من أجمل أغانيها الشهيرة والمميزة.