الذهبية لـ"نورة تحلم" والفضية لـ"سيدة البحر" السعودي... القائمة الكاملة لجوائز "قرطاج السينمائية"

أسدل الستار مساء السبت على فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بتونس، الذي حمل اسم مديرها المنتج الراحل نجيب عياد والتي امتدت من 26 من أكتوبر/تشرين الأول حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية.

وكانت الجوائز الأولى من نصيب الفيلم الروائي التونسي الطويل "نورة تحلم" وللفيلم السعودي "سيدة البحر" والفيلم السنغالي "أتلانتيك".

"نورة تحلم" بالذهبية..

فاز الفيلم الروائي الطويل "نورة تحلم" للمخرجة التونسية هند بوجمعة بجائزة التانيت الذهبي في ختام فعاليات المهرجان فيما آلت جائزة التانيت الفضي للفيلم السعودي "سيدة البحر" بينما حصد الفيلم السنغالي "اتلانتيك" التانيت البرونزي.

يأتي فوز "نورة تحلم" بعد حصوله سابقا على عدة جوائز قيمة إثر عرضه في مهرجانات سينمائية عالمية منها جائزة أفضل فيلم في مهرجان بوردو للسينما المستقلة.

شاركت امس في اول عرض فيلم #نورا_تحلم في تونس خلال ايام قرطاج السينمائية في المسابقة الرسمية وكانت فرصة أن يجتمع كل فريق العمل من فنيين وتقنيين وممثلين وإخراج شكرا لكل من ساهم في ظهور العمل للنور و شكرا للجمهور الكبير الذي لم يبخل علينا يوما

📸: @AimenOkbi

Outfit @HonaydaOfficial pic.twitter.com/WiatmKkGm8 — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) October 30, 2019

ونالت الممثلة هند صبري جائزة أفضل ممثلة في دورة "نجيب عياد" وكانت قد نالت هذه الجائزة أيضا في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي بمصر.

مخرجة فيلم "نورة تحلم" أكدت في تصريح لـ"سبوتنيك" أن هذا التتويج الجديد فاجأها وأثنت على المجهود الكبير الذي بذله كامل الفريق المشارك في إنجاز الفيلم حتى يكون ضمن الأفلام التي تحصد جوائز في المهرجانات الدولية.

ويجسد فيلم "نورة تحلم" المرأة التونسية الحالمة المؤمنة بالحب والحياة وتتوق إلى الحرية لكنها تخشى نظرة المجتمع القاسية رغم الانفتاح الذي تعيشه تونس في علاقة بحقوق المرأة من خلال التشريعات الدستورية التي تضمن هذه الحقوق إلا أن عقلية المجتمع وخوف المرأة من نظرة الآخر لها يحولان دون احترام وتطبيق القانون.

القائمة الكاملة للجوائز..

وتوزعت جوائز الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية على النحو التالي:

حصل الفيلم السوري "نجمة الصبح" من إخراج جود سعيد على جائزة الجمهور. وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فاز بجائزة أفضل تركيب الفيلم المغربي "آدم" وأحسن تصوير فاز بها نفس الفيلم.

وفاز بجائزة أحسن موسيقى الفيلم السنغالي اتلانتيكا، وأحسن سيناريو ذهبت للفيلم السوداني "ستموت في العشرين".

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة كانت الجوائز كالآتي:

فاز بـ"التانيت" البرونزي فيلم ماتونزي من جنوب إفريقيا، بينما نال "التانيت" الفضي الفيلم التونسي شارتر، فيما كان "التانيت" الذهبي من نصيب الفيلم التونسي "قصة حقيقية".

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فقد فاز بالتنويه الخاص فيلم "با دو بور كالسكا"من بوركينا فاسو، وفاز الفيلم التونسي "الغياب" بجائزة التانيت البرونزي، في حين فاز الفيلم السوري "إلى سم" بـ"التانيت" الفضي، وفاز الفيلم السوداني "الحديث عن الأشجار" بـ"التانيت" الذهبي.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة فاز بـ"التانيت" البرونزي الفيلم السنغالي 5 نجوم وفاز بـ"التانيت" الفضي الفيلم اللبناني "باسيفيك" أما التانيت الذهبي فاز بها الفيلم التونسي "من طين".

وفي مسابقة العمل الأول "طاهر شريعة" فاز بجائزة التنويه الأول الفيلم التونسي بيك نعيش وجائزة تي في موند كانت من نصيب الفيلم الوثائقي السوداني اوفسايد الخرطوم وجائزة التانيت الذهبي طاهر شريعة ذهبت إلى الفيلم السوداني ستموت في العشرين.

الجوائز الموازية..

وتوزعت الجوائز الموازية لأيام قرطاج السينمائية 2019 دورة نجيب عياد على النحو التالي:

جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينماتوغرافية لفيلم "ستموت في العشرين" لأمجد أبو العلاء من السودان، وجائزة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي: فيلم "آدم" لمريم توزاني من المغرب، بينما منحت جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل لمساعدة الإخراج الأولى لفيلم "نورة تحلم" سوسن الجمني من تونس.

وذهبت جائزة سينفيليا لفيلم "شابة" لياسمين بن عبد الله من المغرب، وجائزة "هكا للتوزيع" لفيلم "السفر الأخير" للطيفة أحرار من المغرب والذي حصل أيضا على جائزة قرطاج للسينما الواعدة.

وتضمنت فعاليات الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية دورة "نجيب عياد" بمدينة الثقافة بتونس العاصمة خمسة مسابقات حيث شارك 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة و12 فيلما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و8 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.