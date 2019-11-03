Widgets Magazine
تسجيل
03:25 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    فريق عمل الفيلم التونسي نورة تحلم في الدورة الثلاثين لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.

    الذهبية لـ"نورة تحلم" والفضية لـ"سيدة البحر" السعودي... القائمة الكاملة لجوائز "قرطاج السينمائية"

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أسدل الستار مساء السبت على فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بتونس، الذي حمل اسم مديرها المنتج الراحل نجيب عياد والتي امتدت من 26 من أكتوبر/تشرين الأول حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة الثقافة بالعاصمة  التونسية. 

    وكانت الجوائز الأولى من نصيب الفيلم الروائي التونسي الطويل "نورة تحلم" وللفيلم السعودي "سيدة البحر" والفيلم السنغالي "أتلانتيك".

    "نورة تحلم" بالذهبية..

    فاز الفيلم الروائي الطويل "نورة تحلم" للمخرجة التونسية هند بوجمعة بجائزة التانيت الذهبي في ختام فعاليات المهرجان فيما آلت جائزة التانيت الفضي للفيلم السعودي "سيدة البحر" بينما حصد الفيلم السنغالي "اتلانتيك" التانيت البرونزي.

    يأتي فوز "نورة تحلم" بعد حصوله سابقا على عدة جوائز قيمة إثر عرضه في مهرجانات سينمائية عالمية منها جائزة أفضل فيلم في مهرجان بوردو للسينما المستقلة. 

    ونالت الممثلة هند صبري جائزة أفضل ممثلة في دورة "نجيب عياد" وكانت قد نالت هذه الجائزة أيضا في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي بمصر.

    مخرجة فيلم "نورة تحلم" أكدت في تصريح لـ"سبوتنيك" أن هذا التتويج الجديد فاجأها وأثنت على المجهود الكبير الذي بذله كامل الفريق المشارك في إنجاز الفيلم حتى يكون ضمن الأفلام التي تحصد جوائز في المهرجانات الدولية.

    ويجسد فيلم "نورة تحلم" المرأة التونسية الحالمة المؤمنة بالحب والحياة وتتوق إلى الحرية لكنها تخشى نظرة المجتمع القاسية رغم الانفتاح الذي تعيشه تونس في علاقة بحقوق المرأة من خلال التشريعات الدستورية التي تضمن هذه الحقوق إلا أن عقلية المجتمع وخوف المرأة من نظرة الآخر لها يحولان دون احترام وتطبيق القانون.

    القائمة الكاملة للجوائز..

    وتوزعت جوائز الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية على النحو التالي:

    حصل الفيلم السوري "نجمة الصبح" من إخراج جود سعيد على جائزة الجمهور. وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فاز بجائزة أفضل تركيب الفيلم المغربي "آدم" وأحسن تصوير فاز بها نفس الفيلم. 

     وفاز بجائزة أحسن موسيقى الفيلم السنغالي اتلانتيكا، وأحسن سيناريو ذهبت للفيلم السوداني "ستموت في العشرين".

    وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة كانت الجوائز كالآتي:

    فاز بـ"التانيت" البرونزي فيلم ماتونزي من جنوب إفريقيا، بينما نال "التانيت" الفضي الفيلم التونسي شارتر، فيما كان "التانيت" الذهبي من نصيب الفيلم التونسي "قصة حقيقية".

    أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فقد فاز بالتنويه الخاص فيلم "با دو بور كالسكا"من بوركينا فاسو، وفاز الفيلم التونسي "الغياب" بجائزة التانيت البرونزي، في حين فاز الفيلم السوري "إلى سم" بـ"التانيت" الفضي، وفاز الفيلم السوداني "الحديث عن الأشجار" بـ"التانيت" الذهبي. 

    وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة فاز بـ"التانيت" البرونزي الفيلم السنغالي 5 نجوم وفاز بـ"التانيت" الفضي الفيلم اللبناني "باسيفيك" أما التانيت الذهبي فاز بها الفيلم التونسي "من طين".

    وفي مسابقة العمل الأول "طاهر شريعة" فاز بجائزة التنويه الأول الفيلم التونسي بيك نعيش وجائزة تي في موند كانت من نصيب الفيلم الوثائقي السوداني اوفسايد الخرطوم وجائزة التانيت الذهبي طاهر شريعة ذهبت إلى الفيلم السوداني ستموت في العشرين.

    الجوائز الموازية..

    وتوزعت الجوائز الموازية لأيام قرطاج السينمائية 2019 دورة نجيب عياد على النحو التالي:

    جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينماتوغرافية لفيلم "ستموت في العشرين" لأمجد أبو العلاء من السودان، وجائزة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي: فيلم "آدم" لمريم توزاني من المغرب، بينما منحت جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل لمساعدة الإخراج الأولى لفيلم "نورة تحلم" سوسن الجمني من تونس.

    وذهبت  جائزة سينفيليا لفيلم "شابة" لياسمين بن عبد الله من المغرب، وجائزة "هكا للتوزيع" لفيلم "السفر الأخير" للطيفة أحرار من المغرب والذي حصل أيضا على جائزة قرطاج للسينما الواعدة. 

    وتضمنت فعاليات الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية دورة "نجيب عياد" بمدينة الثقافة بتونس العاصمة خمسة مسابقات حيث شارك 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة و12 فيلما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و8 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

    انظر أيضا:

    "سيدة البحر"... أول فيلم سعودي يشارك في أيام قرطاج السينمائية(فيديو)
    انطلاق فعاليات أيام قرطاج السينمائية بتونس و170 فيلما مخصصا للعرض
    "قرطاج السينمائي" يعلن عن المشاركات التونسية في دورته المقبلة
    الموت يغيب مدير مهرجان قرطاج السينمائي نجيب عياد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكي
    ترامب أفضل رئيس أمريكي لشفافيته
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك