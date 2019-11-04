كشف حقيقة مقطع فيديو أرعب السعوديين

كشفت السلطات السعودية حقيقة مقطع فيديو أثار الرعب في نفوس من شاهدوه من المواطنين.

وذكر مرور العاصمة السعودية، الرياض، أن المقطع المتداول عن ممارسة التفحيط بالدائري الغربي كان قبل ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، بحسب صحيفة الرياض.

وأكد المرور على أنه تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور وذلك حسبما أعلن المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

فيديو:



متهور يمارس التفحيط بسرعة جنونية وبجواره طفل صغير.|عبر: @Mosabmalki pic.twitter.com/Ht7uFA2ims — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 19, 2019

وكان حساب "هاشتاق السعودية" على تويتر، قد نشر فيديو في وقت سابق، تحت عنوان "متهور يمارس التفحيط بسرعة جنونية وبجواره طفل صغير".

وتسبب المقطع في حالة من الاستياء بين رواد السوشيال ميديا، وانتقد المتابعون ما قام به الشاب، ومنهم من قال "السرعة دي من غير تفحيط مرعبة".

وكتب آخر "هذة قضية عنف وإيذاء يجب تدخل النائب العام"، وعلق آخر "لمثل هذا الطفل لازم الحماية من هذا المتهور، إذ أهلهمما يهمهم إذ الدولة يحميه".