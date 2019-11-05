اختفاء 20 مليون تطبيق من "آب ستور"

وقال موقع "هشتاق عربي" إن اختفاء هذا العدد الضخم من التطبيقات حدث نتيجة تعرض المتجر لعملية قرصنة معلوماتية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير أعدته شركة “آب فيجرز” لأبحاث سوق التطبيقات، فإن تصنيف الكثير من التطبيقات والألعاب التي طورتها شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وهولو وديزني وسلسلة مقاهي ستارباكس الأمريكية بسب

هذا العملية.

وقالت شركة أبل إن عملية القرصنة بدأت يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم حل المشكلة يوم الأربعاء الماضي. وبحسب شركة “آب فيجرز” فإن هذه المشكلة أثرت على مستخدمين في 155 دولة، حيث كانت الولايات المتحدة الأشد تضرراً منها بحذف تصنيف أكثر من 10 ملايين تطبيق فيها. وجاءت أستراليا في المركز الثاني في قائمة الدول المتضررة حيث اختفى تصنيف 2.7 مليون تطبيق.

ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن بيان لشركة أبل عبر البريد الإلكتروني القول: “خلال عملية صيانة روتينية لمتجر آب ستور، اكتشفنا تضرر خانة التصنيف وأعداد المشاهدات من برنامج قرصنة تم زرعه في المتجر، حيث تم التغلب على المشكلة".

وحسبما أورد موقع (DPA) رغم أنه لم يتم حذف التصنيفات وعدد المشاهدات تماماً، فإنها لم تكن تظهر للمستخدمين على صفحة عرض التطبيق على المتجر لفترة من الوقت.

يذكر أن أي تطبيق موجود على المتاجر الإلكترونية الشهيرة مثل “آب ستور” و “غوغل بلاي” يتم تصنيفه وفقاً لجودته وفوائده، حيث يحصل على ما بين نجمة واحدة وحتى 5 نجوم لمساعدة المستخدم في اختيار التطبيقات التي يريد تنزيلها.