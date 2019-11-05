زوجة محرز تخرج عن صمتها وتتحدث عن تفاصيل لقائها بملاكم أمريكي في ملهى ليلي

ردت ريتا جوهال، زوجة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بقوة على تقرير صحفي تحدث عنها، نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية يوم الأحد الماضي.

وأكدت جوهال أن "ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب"، ونشرت تعليقا على صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، وأرفقتها بصورة عن التقرير الذي تناولها، جاء فيه: "رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور إنستغرام.. أغلقوا أفواهكم رجاء.. هذا كذب وافتراء.. نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة".

وكانت صحيفة "ميرور" قد نشرت تقريرا، يوم الأحد الماضي، ذكرت فيه أن جوهال شوهدت جالسة، في 23 أغسطس/ آب الماضي، مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، وكان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية، بحسب ما أفادت به مصادر للصحيفة.

— Mirror Fighting (@MirrorFighting) November 3, 2019

وأضافت الصحيفة أن محرز، البالغ 28 عاما، أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 3, 2019

جدير بالذكر أن ريتا (25 عاما) بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.