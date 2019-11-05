القبض على شابين قاما بتصرفات "مخلة" في شوارع الرياض... فيديو

ونقلت صحيفة "سبق" عن الأجهزة الأمنية، أن الشابين قاما بتصرفات مشينة وجاهرا بالمعصية في إحدى المركبات بطريق عام.
#نطالب_اعتقال_الشابين الحمدلله 🙏🏻 pic.twitter.com/HOAMeF3j69— فـواز 🇸🇦 (@fqi_4) November 4, 2019
وتداول المستخدمون قبل يومين، مقطع فيديو، قالوا إن أحداثه وقعت في السعودية، ما أثار ضجة واسعة، وطالب الناشطون بالقبض على الشابين وتطبيق الأنظمة حيالهما.
وظهر على مقطع الفيديو سيارة "تويوتا شاص" والشابان يقفان في حوضها بوضعية مخلة بالآداب، وهما يقومان باحتضان بعضهما بطريقة اعتبرها النشطاء فاضحة.
وش قله الادب ذي فيهم والله عيب اللي نشوفه #نطالب_اعتقال_الشابين— ابراهيم (@IBraheem_1255) November 4, 2019
وكتب النشطاء أنه كان هناك طفلا داخل السيارة التي كانت تمر في شارع الملك فيصل في العاصمة الرياض.
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