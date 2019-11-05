الكويت… البحث عن مجهول يصور النساء خلسة

وأكد المصدر الأمني أن هذا الشخص يقوم بتصوير النساء خلسة خلال تسوقهن بمفردهن وبصحبة أبنائهن داخل الأسواق والمجمعات، ومن ثم يقوم بتركيب أغان بعضها غير لائق، ويحمل سخرية في أحيان عدة. وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "الأنباء".

تلقينا إلى جانب البلاغ مقاطع قام الشخص بتصويرها وبثها على وسائل التواصل.

وقال المصدر:

ولفت المصدر الأمني الكويتي إلى أن هناك توجها لضبط الشخص ومواجهته بالمقاطع التي قام ببثها، مشيرا إلى أن هناك تهمة بانتظار هذا الشخص تتعلق بإساءة استخدام الهاتف.

وحول إذا ما كانت إحدى السيدات أو اقارب لهن تقدموا ببلاغ، قال المصدر: هناك مواطن أبلغنا بذلك.

وأشار المصدر الأمني إلى أن البرنامج الذي بث عليه الشخص المقاطع لا يتمتع بشعبية كبيرة داخل الكويت.