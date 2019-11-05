"الجيل الثالث"... هذا ما قصده نجل أحمد السقا بتعليق على صورته

نشر ياسين السقا، نجل الفنان المصري أحمد السقا، صورة تجمعه بوالده في مدينة نيويورك الأمريكية معلقا عليها بعبارة " Third Generation" أو الجيل الثالث.

وأثارت العبارة التي أرفقها ياسين السقا بصورته مع والده عبر موقع إنستغرام، تساؤلات بعض المتابعين حول معناها.

وأوضح موقع القاهرة 24 أن ما يقصده ياسين السقا بعبارة "الجيل الثالث"، أنه الفنان الثالث بعد والده أحمد السقا وجده صلاح السقا المخرج ورائد فن تحريك العرائس.

View this post on Instagram Third Generation A post shared by Yasein ElSaka (@yaseinelsaka) on Nov 5, 2019 at 6:49am PST

وفي السياق ذاته، شارك الفنان أحمد السقا متابعيه عددا من الصور خلال إجازته مع أبناءه حمزة وياسين، وفي وقت سابق، نشر ياسين السقا أحد البوسترات، ونسبه لفيلم والده الجديد "العنكبوت"، عبر حسابه بـ “انستجرام” والمقرر طرحه الفترة المقبلة.

يذكر أن أحمد السقا عاد مؤخرًأ برفقة النجمة منى زكي، لتصوير العديد من مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد “العنكبوت” بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" كوكبة من النجوم بجانب أحمد السقا ومني زكي ، أبرزهم يسرا اللوزي، محمد لطفي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين رضا، ظافر العابدين، أحمد فؤاد، والفيلم من تأليف محمد ناير ومن إخراج أحمد نادر جلال.