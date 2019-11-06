زوجة محرز تكشف "رسائل صادمة" تلقتها بعد لقاء الملهى الليلي

كشفت ريتا جوهال، زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن نوعية الرسائل "المزعجة"، التي تتلقاها بعد التقارير الصحفية الأخيرة التي تحدثت عنها.

ونشرت جوهال، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" بعض الرسائل التي بدأت تتلقاها مؤخرا، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء فيها: "أنت عاهرة.. لولا أنك أم لأطفال محرز لصليت من أجل أن تصابي بمرض السرطان".

وكانت صحيفة "ميرور" قد نشرت تقريرا، يوم الأحد الماضي، ذكرت فيه أن جوهال شوهدت جالسة، في 23 أغسطس/ آب الماضي، مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي.

Deontay Wilder accused of 'flirting' with Riyad Mahrez's wife leaving Man City man 'devastated' https://t.co/Ne6gfyxfce pic.twitter.com/PChJRXPgBK — Daily Mirror (@DailyMirror) November 3, 2019

وأضافت الصحيفة، أن محرز البالغ 28 عاما أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي، فيما ردت جوهال يوم الاثنين، بأن "ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب".

جدير بالذكر أن ريتا (25 عاما) بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس/ آب عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.