هاشتاغ "منع تزيين الورود بالفلوس" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية

ويرجع تصدر الهاشتاغ إلى إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أخيراً، عن عزمها منع بائعي الزهور من استخدام المحاليل الكيميائية في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية، ما يؤدي إلى إتلاف الأوراق النقدية؛ بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
ووجد غالبية المتابعين بهذا القرار مفتاحاً لإصدار قرار حقيقي بمنع تزيين الورود بالأوراق النقدية، مشيرين، بغالبيتهم، إلى أنهم سيدعمون هذا القرار الذي طال انتظاره.
#منع_تزيين_الورد_بالفلوس بصراحة قرار طال انتظاره ، عن نفسي ما كنت اشوف فيها اي فخامة ولا ذوق pic.twitter.com/sYIpljd7oL— ℍ𝕒𝕞𝕕𝕒𝕟. (@5TiR_) November 4, 2019
وجاءت تعليقات المتابعين مؤيدة، بالغالبية، للقرار المُنتظر، موضحين أن فكرة تزيين الورود بالأوراق النقدية فكرة خاطئة من الأصل، لأسباب عدة، وأنه كان يجب إصدار قرار بمنع هذا التصرف منذ البداية.
ووجد بعض المتابعين بتزيين الورود بالنقود، فكرة "غير إنسانية"، لاسيما بحق الأشخاص المحتاجين، لشعورهم بالعجز عن تقديم هذا النوع من الهدايا.
فقالت إحدى المغردات:
ليتهم يتذكرون الحرمان الذي يعانيه الكثير، والفقر الذي يعشش في بيوتهم، والفاقة التي تكسر ما لا يحصى من نفوس الفقراء المتعففين، ليتهم يعرفون كيف تؤذي حماقاتهم مشاعر المحتاجين والمعوزين.
#منع_تزيين_الورد_بالفلوس— 💙👸🏼 الملكة ليان 👸🏼💙 (@Layan_AlDoss22) November 4, 2019
يعني خلاص اخر مرة تجيني هدية زي كذا 😭😭 pic.twitter.com/snJDw2huc4
ووجد بعض المتابعين أن هذه الفكرة تشوه قيمة الورود، وتفقدها معناها، وتحولها إلى مفهوم مادي، فقال أحد المتابعين: "قرار صائب، هذه الحركة شوهت الورد، وقللت من قيمة الهدايا الأخرى.. وأصبحت الهدايا يجب أن تكون نقوداً فقط.. وصار الناس لا يعجبهم شيء.. فالهدية بمعناها وليست بقيمتها".
يعني ماعاد نزين الورد بالفلوس ..يعني الورد لحال والفلوس لحال #منع_تزيين_الورد_بالفلوس pic.twitter.com/Rw7CVTwjgi— تواق (@tawaq02) November 4, 2019
فيما وجد بعض المغردين أن الورد هي التي تجمّل النقود وليس العكس، فقالت إحدى المتابعات:
الصح تزييين الفلوس بالورد وليس تزيين باقات الورود بالفلوس.
مو لهدرجة عاد كل واحد حر بطريقته في اهداء الهدية يعني عادي جدا ابي اهدي مبلغ مالي للشخص بالطريقة الي احبها !!— ج (@Goo14111) November 4, 2019
يعني تركو قرارات مهمه وركزو على طريقة الإهداء !!
شفيكم شصاير !!
#منع_تزيين_الورد_بالفلوس pic.twitter.com/WEvOAxGu5Z
من جانبهم، قال متابعون إن قرار منع تزيين باقات الورد بالأوراق المالية قد يكون من أفضل القرارات التي يمكن أن تتخذها المملكة، فقال أحد المتابعين: "أحسن قرار والله، إنها حركات، تزيين الورد بالفلوس ما له داعٍ، تفقد الورد جماله، صاروا يتجاهلون منظر الورد وجماله، والعيون ع الفلوس، ويعدون كم المبلغ، بهرجة عالفاضي".
#منع_تزيين_الورد_بالفلوس— MBS🇸🇦🕊Deema Assiry (@demo_2030ksa) November 4, 2019
ولمازا ؟🌚 pic.twitter.com/qOvjwXgWKK
وأشار بعض المغردين إلى أنهم ينتظرون منذ بداية هذه الظاهرة صدور قرار بمنعها، مشيرين إلى تفاقم الوضع. فقالت إحدى المتابعات: "قرار طال انتظاره.. صار الوضع بزيادة لدرجة صار الواحد يستحي يقدم الفلوس هكذا من دون شيء.. غير يشتري باقة ورد قيمتها أكثر من الفلوس!".
فيما انتقد البعض ما يقوم به أصحاب هذه الفكرة من مباهاة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الأمر كان سيكون عادياً لو أنه انحصر بين الأهل، وكانت له خصوصيته.
فيما انتقدت مغردة هذا القرار، قائلة:
أخر هديه يعني راح أشوفها بالفلوس هذي اللي جاتني امس.
#منع_تزيين_الورد_بالفلوس— محمد الطويل (@mff9009_) November 4, 2019
كيف بس 😉
الله يسقي زمان pic.twitter.com/Kdmro2GW5F
وقال مغرد آخر:
اللَّهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك [في إشارة إلى زوال فكرة تزيين الورود بالفلوس].
وكتبت أخرى:
يعني ماعاد نزين الورد بالفلوس ..يعني الورد لحال والفلوس لحال.
وسبق أن علمت صحيفة "عكاظ"، أول أمس الاثنين، أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجهت مجلس الغرف السعودية بمنع تجار بيع الزهور من استخدام المحاليل الكيميائية في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية، مما يؤدي إلى إتلاف الأوراق النقدية، ما نتج عنه خلال الفترة الماضية مطالبات أصحاب النقود الورقية التالفة استبدالها بأوراق أخرى.
#منع_تزيين_الورد_بالفلوس— 💟🌻#حَبُ_الصَّالِحِينَ🌻💟 (@eluv_h) November 6, 2019
خبر ولله أثلج صدري ولله الحمد🤲🏻
#حَبُ_الصَّالِحِينَ pic.twitter.com/z2i9keH1jg
وتوعدت (ساما) بتطبيق النظام الجزائي الخاص بتزوير النقود الذي نص على (أن كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 3 و 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000
ریال ولا تتجاوز 10000 ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين).
شكلنا يابنات بنرجع لذي الحركات#منع_تزيين_الورد_بالفلوس pic.twitter.com/BSgkyNXkKf— مشاعل الحايليه (@msahel24) November 5, 2019
وأكدت مؤسسة النقد في خطابها أن استخدام الأوراق النقدية في باقات الزهور التي تصاحبها محاليل كيميائية، يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية مما يقلل من شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه، مع ضرورة استخدامها فقط من خلال القنوات التي تم إيجادها لها.
وكانت مؤسسة النقد قد وجهت خطابا إلى وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق، طالبتها بمنع استخدام صور وتصاميم العملات المتداولة في الأعمال التجارية وغيرها إلا بعد الحصول على ترخيص لاستنساخ صور العملات من مؤسسة النقد.
#منع_تزيين_الورد_بالفلوس— ⏡ᶰ⏡ᵒ⏡ᵒ⏡ᶰ⏡ᵃ (@TawtahAm) November 5, 2019
نرجع لزمن الاول يازينه وزين طاريه🥰🤣 pic.twitter.com/YvyGUiTbC3
يأتي ذلك بعد أن تم رصد استمرار بعض الأسواق والمحلات التجارية ببيع منتجات تحمل صورا للعملة الرسمية المتداولة في السعودية، ومن ظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس (الأخير)، ما يعد مخالفا للنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
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