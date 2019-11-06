هاشتاغ "منع تزيين الورود بالفلوس" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية

ويرجع تصدر الهاشتاغ إلى إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أخيراً، عن عزمها منع بائعي الزهور من استخدام المحاليل الكيميائية في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية، ما يؤدي إلى إتلاف الأوراق النقدية؛ بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ووجد غالبية المتابعين بهذا القرار مفتاحاً لإصدار قرار حقيقي بمنع تزيين الورود بالأوراق النقدية، مشيرين، بغالبيتهم، إلى أنهم سيدعمون هذا القرار الذي طال انتظاره.

#منع_تزيين_الورد_بالفلوس بصراحة قرار طال انتظاره ، عن نفسي ما كنت اشوف فيها اي فخامة ولا ذوق pic.twitter.com/sYIpljd7oL — ℍ𝕒𝕞𝕕𝕒𝕟. (@5TiR_) November 4, 2019

وجاءت تعليقات المتابعين مؤيدة، بالغالبية، للقرار المُنتظر، موضحين أن فكرة تزيين الورود بالأوراق النقدية فكرة خاطئة من الأصل، لأسباب عدة، وأنه كان يجب إصدار قرار بمنع هذا التصرف منذ البداية.

ووجد بعض المتابعين بتزيين الورود بالنقود، فكرة "غير إنسانية"، لاسيما بحق الأشخاص المحتاجين، لشعورهم بالعجز عن تقديم هذا النوع من الهدايا.

فقالت إحدى المغردات:

ليتهم يتذكرون الحرمان الذي يعانيه الكثير، والفقر الذي يعشش في بيوتهم، والفاقة التي تكسر ما لا يحصى من نفوس الفقراء المتعففين، ليتهم يعرفون كيف تؤذي حماقاتهم مشاعر المحتاجين والمعوزين.

#منع_تزيين_الورد_بالفلوس



يعني خلاص اخر مرة تجيني هدية زي كذا 😭😭 pic.twitter.com/snJDw2huc4 — 💙👸🏼 الملكة ليان 👸🏼💙 (@Layan_AlDoss22) November 4, 2019

ووجد بعض المتابعين أن هذه الفكرة تشوه قيمة الورود، وتفقدها معناها، وتحولها إلى مفهوم مادي، فقال أحد المتابعين: "قرار صائب، هذه الحركة شوهت الورد، وقللت من قيمة الهدايا الأخرى.. وأصبحت الهدايا يجب أن تكون نقوداً فقط.. وصار الناس لا يعجبهم شيء.. فالهدية بمعناها وليست بقيمتها".

يعني ماعاد نزين الورد بالفلوس ..يعني الورد لحال والفلوس لحال #منع_تزيين_الورد_بالفلوس pic.twitter.com/Rw7CVTwjgi — تواق (@tawaq02) November 4, 2019

فيما وجد بعض المغردين أن الورد هي التي تجمّل النقود وليس العكس، فقالت إحدى المتابعات:

الصح تزييين الفلوس بالورد وليس تزيين باقات الورود بالفلوس.

مو لهدرجة عاد كل واحد حر بطريقته في اهداء الهدية يعني عادي جدا ابي اهدي مبلغ مالي للشخص بالطريقة الي احبها !!

يعني تركو قرارات مهمه وركزو على طريقة الإهداء !!

شفيكم شصاير !!



#منع_تزيين_الورد_بالفلوس pic.twitter.com/WEvOAxGu5Z — ج (@Goo14111) November 4, 2019

من جانبهم، قال متابعون إن قرار منع تزيين باقات الورد بالأوراق المالية قد يكون من أفضل القرارات التي يمكن أن تتخذها المملكة، فقال أحد المتابعين: "أحسن قرار والله، إنها حركات، تزيين الورد بالفلوس ما له داعٍ، تفقد الورد جماله، صاروا يتجاهلون منظر الورد وجماله، والعيون ع الفلوس، ويعدون كم المبلغ، بهرجة عالفاضي".

وأشار بعض المغردين إلى أنهم ينتظرون منذ بداية هذه الظاهرة صدور قرار بمنعها، مشيرين إلى تفاقم الوضع. فقالت إحدى المتابعات: "قرار طال انتظاره.. صار الوضع بزيادة لدرجة صار الواحد يستحي يقدم الفلوس هكذا من دون شيء.. غير يشتري باقة ورد قيمتها أكثر من الفلوس!".

فيما انتقد البعض ما يقوم به أصحاب هذه الفكرة من مباهاة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الأمر كان سيكون عادياً لو أنه انحصر بين الأهل، وكانت له خصوصيته.

فيما انتقدت مغردة هذا القرار، قائلة:

أخر هديه يعني راح أشوفها بالفلوس هذي اللي جاتني امس.

وقال مغرد آخر:

اللَّهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك [في إشارة إلى زوال فكرة تزيين الورود بالفلوس].

وكتبت أخرى:

يعني ماعاد نزين الورد بالفلوس ..يعني الورد لحال والفلوس لحال.