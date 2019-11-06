ما سر الشاب الذي تبحث عنه إليسا عبر تويتر؟

وكتبت الفنانة إليسا معلقة: "إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأي طريقة. الزبالة اللي حكى عنها أشرف من كل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل".
إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأيا طريقة. الزبالة اللي حكي عنها أشرف من مل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل pic.twitter.com/71ZExoocaj— Elissa (@elissakh) November 6, 2019
وكان قد انتشر فيديو للشاب الليناني أحمد عبد العال عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه: "أنا بدي آكل من زبالة بلدي".
أحمد الشاب الثلاثني الذي أوجع قلوب جميع اللبنانين اليوم.. لا أُريد شيء سوى أن يسمحوا لي أن أكل من زبالة بلدي...— نانسي (@NancyAFarhat1) November 6, 2019
للناس اللي قادرة تساعدو هيدا الشاب اسمو احمد عبدالعال و رقمو 71002655
Please share for help#يوميات_ثورة #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/s0ZGhkezoE
وكانت إليسا قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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