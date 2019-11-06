ما سر الشاب الذي تبحث عنه إليسا عبر تويتر؟

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الشخصي على "تويتر" صورة لشاب لبناني كان قد ظهر على شاشة الـLBC، وأوصت متابعيها القادرين على التواصل مع هذا الشاب بأن يتواصل معها عبر حسابها الشخصي.

وكتبت الفنانة إليسا معلقة: "إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأي طريقة. الزبالة اللي حكى عنها أشرف من كل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل".

إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأيا طريقة. الزبالة اللي حكي عنها أشرف من مل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل pic.twitter.com/71ZExoocaj — Elissa (@elissakh) November 6, 2019

​وكان قد انتشر فيديو للشاب الليناني أحمد عبد العال عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه: "أنا بدي آكل من زبالة بلدي".

أحمد الشاب الثلاثني الذي أوجع قلوب جميع اللبنانين اليوم.. لا أُريد شيء سوى أن يسمحوا لي أن أكل من زبالة بلدي...



للناس اللي قادرة تساعدو هيدا الشاب اسمو احمد عبدالعال و رقمو 71002655



Please share for help#يوميات_ثورة #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/s0ZGhkezoE — نانسي (@NancyAFarhat1) November 6, 2019

​وكانت إليسا قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.