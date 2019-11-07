وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكى وكشف السبب

تناقلت وسائل إعلام مصرية نبأ وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في منزله بمدينة الشيخ زايد غربي العاصمة القاهرة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، بحسب صحيفة اليوم السابع.

وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأعلن عزوز عادل، عضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأكدت الفنان أميرة هانى، الخبر، لصحيفة "صدى البلد"، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته، كما أكد الخبر الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.