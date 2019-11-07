مصر... الكنيسة تعلن تجميد مسلسل عن سيرة "البابا شنودة" بشكل مفاجئ

أصدر دير القديس الأنبا بيشوى في وادي النطرون، بيانا اليوم الخميس، بشأن مشروع تقديم مسلسل تلفزيوني، يتناول سيرة البابا شنودة.

وأعلن الدير عن "تجميد العمل في مسلسل "بابا العرب" إلى أن يشاء الله، نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير".

وكان دير الأنبا بيشوى القبطي، أعلن عن إنتاج مسلسل تلفزيوني بعنوان "بابا العرب"، يروي قصة حياة البابا شنودة الثالث، ويلعب بطولته الممثل المصري، ماجد الكدواني، غير أن اسم المسلسل أثار جدلا في الشارع القبطي، بين من يرى أن البابا شنودة له مواقف قومية وعربية، ومن ثم الاسم ينطبق عليه، ومن يرى أن الاسم يقحم السيرة الباباوية في السياسة، رغم أن الدير وهو الجهة المنتجة لا علاقة لها بالأمر.

وغيب الموت البابا شنودة الثالث، رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، في شهر مارس/ آذار 2012، عن عمر ناهز 88 عاما.