بالفيديو... أضخم هليكوبتر في العالم تنزل طائرة

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأضخم مروحية في العالم وهي تحمل طائرة من نوع تو-134.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف تنزل الهليكوبتر الضخمة طائرة ركاب من طراز توبوليف 134، وتم وضعها كنصب تذكاري أمام مدخل مطار مدينة تيومين الروسية، وإلى الآن تم تشغيل الفيديو من قبل 70 ألف مستخدم.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от COMBAT LEARJET (@combat_learjet) 8 Ноя 2019 в 6:09 PST

وقد تبدو مهمة الهليكوبتر بنقل طائرة ركاب مهمة مستحيلة، لكنها من المهام الروتينية بالنسبة لـ"مي-26 تي"، حيث يبلغ وزن إقلاع هذه المروحية 56 طناً ويمكنها حمل حمولة مثبتة تصل إلى 20 طن.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аэропорт Рощино (@tjm.aero) 30 Окт 2019 в 5:06 PDT

وصممت مروحية "مي-26 تي" للعمل في المناطق الجغرافية الصعبة ذات المناخ القاسي في النهار والليل، فهي قادرة على الطيران في درجات الحرارة المنخفضة جدا. كما يتلقى الطيارون معدات خاصة للطهي وتسخين الطعام، بالإضافة إلى حمام ساخن. ويتم تدفئة جسم المروحية بشكل إضافي، وسوف تكون معززة بأنظمة التدفئة للوحدات الرئيسية.

وتحتوي الطائرة على نظام إلكترونيات الطيران الجديد "بي إر إيه أو-26"، و"قمرة قيادة زجاجية" مع خمس شاشات متعددة الوظائف، بالإضافة إلى نظام الطيار الآلي الرقمي ونظام الملاحة مع دعم NAVSTAR / GLONASS.