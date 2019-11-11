بالفيديو... ماذا قال أخو الفنان هيثم أحمد زكي في أول حديث له؟

أكد أخو الفنان هيثم أحمد زكي على أنه مازال يشعر بالصدمة منذ سماعه نبأ وفاة أخيه غير الشقيق.

وقال رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق، لهيثم أحمد زكي، إنه سمع خبر وفاته من والده، مؤكدا: "فكرته حد بيهزر لكن سبحان الله".

وتابع، "هيثم أكبر مني بست سنوات عشت معه حتى سن السادسة بابا أخدني لندن وكان عاوزنا ياخدنا إحنا الاتنين بس والد هيثم كان في مصر ولازم هيثم يفضل جمبه"، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم" المصرية.



وأردف في حديثه لبرنامج "القاهرة الآن"، الذي يذاع على شاشة "العربية الحدث": "كنا بنحب بعض جداً من وإحنا صغيرين والمشاعر عمرها ما تغيرت كنت حاسس طول الوقت أن ليا أخ وسند وبيحبني".

وحول والدته قال: «ممكن مكنش فاكر كتير من تفاصيل حياتي مع أمي لأنها ماتت وأنا عندي ثلاث سنوات، لكن أعرف أن أمي عظيمة جداً وبتفرج على كل أفلامها والفوازير بتاعتها أحب كل أعمالها والأقرب لقلبي السادة الرجال والمليونيرة الشحاتة".

وتابع: "هيثم كان شخصية قوية وصلبة وقلبه طيب جداً وكان عاوز يبسط كل إلى حواليه، لكن خسر أبوه وأمه وجدته وعمه وخاله وكان يحبهم جداً وكانوا سند له ومثلوا قوته هذه بالنسبة له كانت صدمات كبيرة".

وتوفي الفنان المصري هيثم أحمد زكي صباح الخميس الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وبحسب مواقع، فإن سبب الوفاة يعود إلي المكملات الغذائية التي كان يتناولها الفنان الراحل لتقوية عضلاته.