كيف نتعامل مع نطق الأطفال لبعض الكلمات بطريقة خاطئة؟

عندما يبدأ الأطفال في تعلم الكلام فإنهم ينطقون الكلمات في غالب الأحيان بطريقة خاطئة ومضحكة، فيكيف نقوم بالتعامل مع هذه الظاهرة؟.

تقول خبيرة التربية والمؤلفة والمدونة دانييله غراف، إن محاولة الآباء التصحيح الدائم للكلمات الخاطئة التي ينطقها الأطفال الصغار من شأنه أن يكون عائقا أمام تعلم الطفل للطريقة الصحيحة للنطق.

وتضرب غراف مثالا بكلمة "زرافة" التي ينطقها الأطفال "رزافة"، حيث تقول إن محاولة الوالدين الدؤوبة لتكرار الكلمة الصحيحة بإلحاح من الممكن أن يعيق تعلم الطفل للنطق الصحيح ولكن يجب أن يحاو الوالدين استخدام الكلمة الصحيحة بدون لفت الانتباه، وفقا لموقع هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

وأضافت أن استخدام الكلمات الخاطئة من قبل الوالدين خلال تعاملهم مع الطفل من شأنه أن يعزز التآزر ويساعد على التعلم.

وتشير إلى أنه لا يوجد ثمة خطأ أيضاً في الضحك على تلك الكلمات طالما أن من الواضح أنك لا تسخر من الطفل.