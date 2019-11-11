تعرف على الدول الأكثر والأقل استهلاكا للكحول

بمعدل استهلاك وصل إلى 12.3 ليتر من الكحول للشخص الواحد سنويا، تصدرت ليتوانيا قائمة دول العالم كأكثر الدول استهلاكا للكحول في العالم.

تصدرت ليتوانيا قائمة دول العالم كأكثر الدول استهلاكا للكحول، وحلت النمسا في المرتبة الثانية حيث يستهلك الشخص الواحد في هذا البلد 11,8 ليتر، وحلت فرنسا الثالثة بمعدل 11,7 ليتر، ومن ثم التشيك بمعدل 11,6 ليتر وخامسا حلت لوكسمبورغ بـ11,3 ليتر.

وتقاسمت كل من لاتفيا وإيرلندا المركز السادس بـ11,2 ليتر، فيما حلت روسيا مع المجر في المرتبة السابعة بمعدل 11,1 ليتر، في الوقت الذي أشارت البيانات الإحصائية تراجعا في استهلاك الكحول في روسيا منذ العام 2007.

وحلت ألمانيا في المرتبة الثامنة بمعدل 10,8 ليتر، والبرتغال التاسعة بـ10,7 ليتر، وفي المرتبة العاشرة بولندا بـ10,6 ليتر.

وعلى صعيد قائمة الدول الأقل استهلاكا للكحول تصدرت إندونيسيا القائمة بمعدل استهلال سنوي للفرد وصل لـ0,3 ليتر، وفي المرتبة الثانية حلت تركيا بـ1,4 ليتر وثالثة إسرائيل بـ2,6 ليتر ومن ثم الهند بـ3 ليتر، وكوستاريكا بمعدل 3,8 ليتر.

وبحسب مجلة Health in Brief التي نشرت التقرير نقلا عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فإن جميع البلدان التي ذكرت في القوائم لوحظ فيها انخفاض في الاستهلاك الفردي للكحول منذ العام 2007 ولغاية 2017.